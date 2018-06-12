Österreich: канцлеру Австрии угрожают расправой за «новый крестовый поход» против ислама

После того как новое австрийское правительство объявило о закрытии семи мечетей и высылки из страны 40 имамов, в адрес канцлера Австрии Себастьяна Курца начали поступать угрозы, в том числе угрозы расправы, сообщает Österreich. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе назвал решение Вены «новым крестовым походом», отмечается в сюжете на сайте издания.
В Австрии поднялась шумиха после того, как новое австрийское правительство объявило о закрытии ряда мечетей и высылки из страны нескольких имамов. Эти планы раскритиковала не только Исламская религиозная община Австрии, но и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В его речи даже прозвучали такие слова, как «новый крестовый поход».
Разгневало сообщение и многих пользователей социальных сетей. Некоторые из них зашли настолько далеко, что даже пригрозили расправой канцлеру Себастьяну Курцу.
Так, например, один пользователь написал в Facebook: «Готовься к смерти». Ещё один написал следующее: «Ты игрушка в руках сионистов и убийц. Ты не христианин, а всего лишь жалкий еврей. <…> Мы тебя ненавидим. Тебя используют, а потом просто отправят на мусорную свалку».
Канцлер Австрии Себастьян Курц, который в настоящий момент находится в Израиле, дал понять, что угрозы не произвели на него впечатления.
СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Эти угрозы бессмысленны. Нас не запугаешь. Мы не свернём с нашего пути. Австрия — это правовое государство, где действуют законы, которые распространяются на всех. Правительство просто пытается сделать всё для того, чтобы основные положения действующего законодательства принимались всерьёз и закон об исламе работал. Закон об исламе помогает нам бороться с любыми нарушениями, радикализацией и влиянием из-за рубежа. И мы это делаем.
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