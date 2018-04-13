Times: Елизавета II может быть прямым потомком пророка Мухаммеда

Королева Великобритании Елизавета II может быть прямым потомком пророка Мухаммеда, пишет The Times, ссылаясь на статью одной марокканской газеты. Елизавета II, как утверждает автор статьи, могла состоять в родстве с мусульманскими королями, которые правили Испанией, и через них — с основателем ислама.

Королева Великобритании Елизавета II является прямым потомком пророка Мухаммеда. Такое заявление сделала одна марокканская газета, которая проследила родословную королевы до 40-го поколения, сообщает The Times.

Эта теория впервые появилась в 1986 году, когда «Книга пэров Бёрка» — издание, которое занимается генеалогией, — заявило, что Елизавета II могла состоять в родстве с мусульманскими королями, которые правили Испанией, и через них — с основателем ислама, который умер в VII веке на территории, которая сейчас принадлежит Саудовской Аравии.

Непонятно, почему эта теория вновь всплыла в Марокко, однако еженедельная газета даже составила генеалогическое древо, которое доказывает это родство. Статья вызвала большой интерес и крайнее любопытство в некоторых мусульманских странах. Один марокканский блогер в шутку написал: «Аллах, храни Королеву!»

По словам автора статьи, это родство «наводит мосты» между двумя религиями и королевствами, пишет The Times.

Историк Дэвид Старки отметил, что эта теория увлекательна и «вовсе не абсурдна», но она не была доказана и не пользовалась широким признанием с тех пор, как он впервые услышал о ней в 1980-х годах.

Историк считает, что теоретическая родословная до Ричарда Конисбурга «не вызывает никаких сомнений» и что между представителями королевских домов Англии и Испании было много смешанных браков.

Дэвид Старки также добавил, что «средневековые монархи Испании и исламские королевские дома были очень близки и тесно переплетены между собой». Однако он признал, что не является экспертом по испанским или исламским королевским линиям.

Как отмечает издание, самым слабым звеном в теоретической родословной считается Заида, мусульманская принцесса, которая жила в Испании в XI веке и, возможно, является связующим звеном между христианским и мусульманским королевствами средневековой Испании.

Бывший издатель справочника «Книга пэров Бёрка» Гарольд Брукс-Бейкер писал Маргарет Тэтчер в 1980-х годах, рекомендуя ей обеспечить повышенную безопасность для королевы.

«Британцам мало известно о том, что в венах королевы течёт кровь Мухаммеда. Однако все мусульманские религиозные лидеры гордятся этим фактом», — говорил он в то время.

Как пишет The Times, королевский историк Хьюго Викерс отказался комментировать заявленную связь между королевой и пророком Мухаммедом, но подчеркнул: «Время от времени ей приписывают родство с разными людьми».