Welt am Sonntag: Европа распадается на лоскуты и гибнет бесславной смертью

Европа погибает мучительной смертью, лишённой всякого достоинства, считает главный редактор Welt am Sonntag Петер Хут. Италия отказывается принимать беженцев, страны Вышеградской четвёрки не считают себя обязанными даже участвовать в переговорах. Многие в ЕС стремятся превратить Европу в «лоскутное одеяло» национальных государств — и ткут для неё погребальный саван, забывая о том, что именно европейскому единству и помощи они обязаны своим благосостоянием.

«Мы наблюдаем, как Европа погибает бесславной смертью», — пишет главный редактор Welt am Sonntag Петер Хут. Её умирание лишено всякого достоинства, а европейцы лишь смотрят, качают головами и отворачиваются, чтобы уделить внимание чему-нибудь другому — например, чемпионату мира по футболу или погоде. Никто не хочет верить в происходящее — Европа кажется слишком большой, чтобы потерпеть крах.

Однако в действительности Европа уже не так велика, подчёркивает автор статьи. Речь уже не о том, способны ли европейцы сообща дать отпор Дональду Трампу, «апологету национальной изоляции». Дело уже даже не в общем бюджете или вооружённых силах. Речь сейчас идёт о том, что вся Европа может разлететься на куски, предостерегает немецкий журналист.

Новое итальянское правительство — коалиция из «клоунской партии» и правого популистского движения, предпочитающего разделить страну на север и юг, — хладнокровно отказалось повторно принимать беженцев, которые сначала были зарегистрированы в Италии, если им отказали во въезде на других границах. Однако именно этого хочет министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который не так уж далёк от Ангелы Меркель, как сам хочет казаться, считает Петер Хут.

Отказ Италии — это поражение для Меркель на пути к общему европейскому решению миграционной проблемы, однако это также провал для плана Зеехофера, полагает автор статьи. Что делать с беженцами, которые больше не могут вернуться в Италию? Лояльная Зеехоферу Австрия будет благодарна, иронизирует журналист, — особенно, если Италия больше вообще не будет регистрировать беженцев, а станет сразу их высылать в Австрию.

Примечательно, что именно Италия, для которой финансовая солидарность ЕС скоро окажется жизненно важной, сейчас отказывается сотрудничать, подчёркивает Die Welt. По мнению автора статьи, это довольно странно. Эффективность сообщества уже показал случай Греции, где благодаря спасительным мерам со стороны ЕС после «почти вечных» кризисных лет наконец-то забрезжили первые лучи света.

А теперь ещё страны Вышеградской четвёрки категорически отказываются от участия в переговорах, как будто это нечто само собой разумеющееся, подчёркивает немецкий журналист. Любое слово о совместных решениях здесь, по-видимому, воспринимается как признак слабости, отмечает он. В Венгрии так заняты развитием нового национального государства, что Европа там кажется только обременительным анахронизмом, уверяет Петер Хут. А какая трагедия сейчас разворачивается в Польше, которая пережила в начале 2000-х годов такое выдающееся десятилетие в своей европейской эйфории, продолжает автор. Сейчас страну накрыло тенью правительства, которое всё чаще только насмехается над европейскими ценностями.

Всё это подогревается правоцентристским крылом в Германии и, что особенно опасно, молодёжью, пишет воскресное издание Welt am Sonntag. «Лоскутный ковёр из сильных национальных государств» в этой среде воспринимается не как нечто ужасное, а как состояние Европы, к которому следует стремиться. Образцом для подражания стали не те, кто способствуют примирению, а те, кто добиваются раскола Европы, сетует Петер Хут. При этом никто как будто не замечает, что именно те страны, которые сегодня наиболее прилежно ткут для Европы погребальный саван, в значительной степени обязаны своим благосостоянием финансированию из общей европейской казны.

Как пишет Петер Хут, он сам относится к первому поколению детей, не видевших войны благодаря усилиям политики и дипломатии. Однако он застал многочасовые очереди на пограничном контроле и испытал чувство счастья и свободы, когда упал железный занавес, а после и шлагбаумы внутри Европы. «Я больше не могу представить себе жизнь в прежнем мире границ. Европа — наш эликсир жизни», — заключает журналист немецкой газеты Die Welt.