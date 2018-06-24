Обозреватель Figaro: щедрость к мигрантам и равнодушие к собственным народам обрекают единую Европу на провал

В результате необыкновенной щедрости Европейского союза по отношению к мигрантам, народы и государства, стоящие в основе ЕС, оказались забыты, уверен обозреватель Figaro Иван Риуфоль. Сегодня Меркель и Макрон требуют от Европы солидарности в решении миграционного кризиса, забывая о том, что вызван он был единоличным решением Германии. Эта оторванность от потребностей европейских народов в конечном итоге приведёт сторонников единой Европы к краху, уверен автор.

Согласившись принять у себя судно «Аквариус» с 629 мигрантами из стран Африки на борту, перед которым ранее закрыли двери Италия, Франция и Мальта, Испания отныне «упивается» своей «великой щедростью», уверен обозреватель Le Figaro Иван Риуфоль. Повсюду развешаны плакаты: «Добро пожаловать к нам!», «Мы хотим вас принять!», «Прошлое чёрно-бело, будущее многоцветно» и пр. Новое социалистическое правительство страны предоставляет каждому из мигрантов право на пребывание в стране в течение 45 дней, и бесплатную санитарную карту, а также распорядилось демонтировать высокие ограждения, отделяющие испанские анклавы в Северной Африке от Марокко.

Однако, по мнению автора, от подобной демонстрации щедрости «сквозит фальшью». Ведь в своём самоотверженном «служении другим» Испания и Европейский союз в целом «начинают пренебрегать народами и нациями, стоящими в его основе». Разумеется, дестабилизация Европы наступит не по вине африканских мигрантов, прибывших в Валенсию, однако со стороны испанских властей «безответственно» не разделять общего беспокойства по поводу судьбы «европейской конструкции» — которая, по словам французского министра финансов Бруно Ле Мэра, находится в процессе распада — считает журналист.

Такому же «самолюбованию» подвержены и главные сторонники открытых границ в Европе Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, уверен автор. «Безумное» решение немецкого канцлера в 2015 году принять у себя миллион мусульманских беженцев, которому так аплодировали «экзальтированные европеисты», стало причиной «ожидаемого» протеста европейских народов, взбешённых тем, что им «не дали и слова вставить». Дальнейшее хорошо известно: нападения сексуального характера в Кёльне и первые теракты, подъём исламского антисемитизма, провал попыток интегрировать новое население в европейское общество и пр.

Риуофоль обращает внимание на то, что защитники прав человека «остаются бесчувственны к праву сохранить своё отечество», и, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, продолжают настаивать, что миграция «неизбежна» и «необходима».

«Ждать, пока Макрон и Меркель решат миграционный вопрос, всё равно, что требовать от пироманов потушить возникший по их вине пожар», — отмечает журналист. Официальный представитель французского правительства Бенджамин Гриво призвал «к европейской солидарности в противостоянии популизму». Таким образом он дал понять, что видит опасность для государства в «пробуждении наций», а не в массовой иммиграции и «тоталитарном исламе». Французского президента, заявляющего о своём намерении укрепить суверенитет Европы и в то же время насмехающегося над «националистическим поворотом», способны понять лишь «лицемеры», убеждён Риуфоль. «Они не спешат сами предлагать то гостеприимство, которое защищают».

Ангела Меркель также требует «общеевропейского ответа» на миграционный кризис. «Но ведь именно Германия три года назад единолично решила открыть свои границы», — напоминает автор. Похоже, что не этим европейским лидерам читать другим лекции о солидарности, отмечает обозреватель Le Figaro.

Сегодня Макрон расплачивается за свою «ошибку в расчётах», совершённую ещё во времена предвыборной кампании, полагает журналист. Будущему президенту казалось, что миграционный кризис можно разрешить с помощью экономики и социальных программ. В реальности же материалистичный подход часто проигрывает цивилизационному, как показывают примеры «благополучных» с точки зрения миграционных проблем Польши и Австрии.

В этом отношении президент США лучше понимает реальность, чем его «безапелляционные» противники, уверен Риуфоль. Подтверждение тому, его обращение к «самоуничтожающимся элитам»: «Если мы не забудем, кто мы, нас невозможно будет завоевать». В сравнении с «бездушными, оторванными от реальности» речами Макрона и Меркель, слова Трампа лучше всего соотносятся с потребностями «возрождающихся наций», уверен автор. «Неудача европеистов — этих народофобов — предопределена», — полагает Риуфоль.

Вот уже 30 лет, как «попугаи с пресс-картами», политологи и «салонные моралисты» называют страхи, связанные с иммиграцией и исламом «иррациональными», фантазмами, распространяемыми крайне правыми. Тем временем, на этой неделе германские власти объявили о предотвращении теракта с использованием биологического оружия, рицина. Организатор теракта, выходец из Туниса, прибыл в страну по программе воссоединения семей.

В заключение автор напоминает, что Франция, отказавшаяся принять у себя «Аквариус», всё равно встретит существенную часть его пассажиров у себя — примерно половина беженцев заявили о желании попасть именно во Францию. И это противоречие — явное следствие «прогрессизма» Макрона, противоречивого по своей природе.