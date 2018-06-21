BFM TV: большинство французов нашли миграционную политику Парижа «попустительской»
Как показали результаты опроса, проведённого аналитическим центром Elabe, большинство французов выступают за ужесточение политики в отношении мигрантов, сообщает BFM TV.
На этой неделе депутаты французского сената рассматривают законопроект о предоставлении убежища и иммиграции. Соответственно, вопрос о мигрантах в обществе особенно на слуху. И вот, в ходе опроса, результаты которого были опубликованы в среду 20 июня, выяснилось, что 61% французов считает политику своих властей, включая новый законопроект, слишком «попустительской». 26% опрошенных нашли, что правительство делает «всё, как надо», а 13% указали на «жёсткость» мер.
«Попустительской» миграционную политику во Франции считают в большинстве своём пожилые люди, малообеспеченные слои населения, а также жители сельской местности. Среди молодёжи и работающих специалистов царят более умеренные настроения. И хотя и здесь большинство всё-таки тоже говорит о «попустительстве», среди них немало и тех, кто отмечает «жёсткость» правительственных действий.
Если говорить о политических взглядах респондентов, то, пожалуй, мало кого увидит, что многие люди, отметившие «попустительство» миграционной политики, являются сторонниками Марин Ле Пен и Франсуа Фийона, отмечает ресурс. А вот мнения электората Эммануэля Макрона, по всей видимости, разделились.
BFM TV напоминает, как ещё неделю назад инцидент с кораблём Aquarius* стал весьма яркой иллюстрацией всей драмы вокруг миграционного кризиса. Сегодня 64% французов утверждают, что властям не стоило принимать беженцев — 35% придерживаются противоположной точки зрения и инициативу поддерживают. Опять-таки в этом вопросе, а также в вопросе относительно готовности пускать в страну людей, иммигрирующих по политическим или экономическим причинам, распределение мнений между различными слоями населения напоминает уже описанный паттерн с отношением французом к миграционной политике в целом. Пожилые, бедные и жители сельской местности поддерживают более радикальные меры, а молодёжь и специалисты куда охотнее готовы оказывать поддержку мигранту.
* Власти Испании приняли судно Aquarius, на котором активисты везли 600 спасённых мигрантов и которому Италия не дала причалить к своей территории. Франция выразила готовность пустить мигрантов, если те будут отвечать критериям предоставления права на убежище (прим. ИноТВ).
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