BFM TV: большинство французов нашли миграционную политику Парижа «попустительской»

По данным опроса аналитического центра Elabe 61% французов считает политику правительства в отношении мигрантов «попустительской», пишет BFM TV. При этом за более жёсткие меры чаще всего высказываются люди старшего возраста, малообеспеченные слои населения и жители сельских регионов. Молодёжь и работающие люди нередко готовы поддерживать беженцев.

Как показали результаты опроса, проведённого аналитическим центром Elabe, большинство французов выступают за ужесточение политики в отношении мигрантов, сообщает BFM TV.

На этой неделе депутаты французского сената рассматривают законопроект о предоставлении убежища и иммиграции. Соответственно, вопрос о мигрантах в обществе особенно на слуху. И вот, в ходе опроса, результаты которого были опубликованы в среду 20 июня, выяснилось, что 61% французов считает политику своих властей, включая новый законопроект, слишком «попустительской». 26% опрошенных нашли, что правительство делает «всё, как надо», а 13% указали на «жёсткость» мер.

«Попустительской» миграционную политику во Франции считают в большинстве своём пожилые люди, малообеспеченные слои населения, а также жители сельской местности. Среди молодёжи и работающих специалистов царят более умеренные настроения. И хотя и здесь большинство всё-таки тоже говорит о «попустительстве», среди них немало и тех, кто отмечает «жёсткость» правительственных действий.

Если говорить о политических взглядах респондентов, то, пожалуй, мало кого увидит, что многие люди, отметившие «попустительство» миграционной политики, являются сторонниками Марин Ле Пен и Франсуа Фийона, отмечает ресурс. А вот мнения электората Эммануэля Макрона, по всей видимости, разделились.

BFM TV напоминает, как ещё неделю назад инцидент с кораблём Aquarius* стал весьма яркой иллюстрацией всей драмы вокруг миграционного кризиса. Сегодня 64% французов утверждают, что властям не стоило принимать беженцев — 35% придерживаются противоположной точки зрения и инициативу поддерживают. Опять-таки в этом вопросе, а также в вопросе относительно готовности пускать в страну людей, иммигрирующих по политическим или экономическим причинам, распределение мнений между различными слоями населения напоминает уже описанный паттерн с отношением французом к миграционной политике в целом. Пожилые, бедные и жители сельской местности поддерживают более радикальные меры, а молодёжь и специалисты куда охотнее готовы оказывать поддержку мигранту.

* Власти Испании приняли судно Aquarius, на котором активисты везли 600 спасённых мигрантов и которому Италия не дала причалить к своей территории. Франция выразила готовность пустить мигрантов, если те будут отвечать критериям предоставления права на убежище (прим. ИноТВ).