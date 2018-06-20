ABC News рассказал об ужасных условиях в лагерях для детей нелегальных иммигрантов на границе с Мексикой

За последний месяц власти США отобрали у нелегальных мигрантов более 2300 детей, сообщает ABC News. Как отмечает телеканал, дети содержатся в палаточных городках в ужасных условиях и порой месяцами не могут воссоединиться с депортированными родителями.

Экстренная новость. Вокруг того, что происходит на границе Америки, разворачиваются напряжённые баталии, а президент сегодня прибыл на Капитолийский холм с опозданием. Президент и члены конгресса от обеих партий сейчас прислушиваются к реакции страны на эти кадры с палатками и центрами временного пребывания, где сейчас держат детей, разлучённых с родителями.



Президент Трамп сегодня прибыл на Капитолийский холм с опозданием. Как сообщается, сенаторы-республиканцы предложили законопроект, который, по их мнению, быстро положит всему этому конец. Но согласится ли президент?



Число детей, разлучённых с родителями за последний месяц, сегодня превышает 2000. И этим вечером нам стало известно, что некоторых из родителей выслали на родину, а их дети по-прежнему находятся здесь, в США, в центрах для задержанных. О заявлениях, которые только что сделал президент, и о сегодняшней сцене в Техасе расскажет корреспондент ABC News Джио Бенитес.



Вот так с высоты птичьего полёта сегодня выглядит изолированный палаточный городок, который сотни детей-мигрантов теперь называют домом. На этих кадрах вы видите, как дети идут по лагерю шеренгой по одному. А вот в таких палатках они спят: здесь теснятся как минимум 20 кроватей.



Сегодня органы таможенного и пограничного контроля сообщили ABC News, что всего за месяц более 2300 детей-мигрантов были разлучены с родителями.



Ведущая Fox News Лора Ингрэм сравнила центры для задержанных с летними лагерями, чем вызвала бурю возмущения.



ЛОРА ИНГРЭМ, ведущая Fox News: Поскольку всё больше нелегальных иммигрантов штурмуют границу, больше стало и детей, которых разлучили с родителями и временно приютили — по сути, в летних лагерях.



Администрация Трампа тщательно контролирует фото— и видеоматериалы, поступающие из центров, где содержатся многие из этих детей. Металлические клетки, дети, распластанные на тонких матрасах, ютящиеся вместе под майларовой плёнкой. (Некоммерческая организация. — ИноТВ) ProPublica заполучила эту аудиозапись, на которой, как утверждается, слышны их испуганные крики.



СУБТИТРЫ: «Папочка! Папочка!». Детский плач. «Мамочка!». Детский плач.



Дети умоляют о встрече с родными.



СУБТИТРЫ: «Можно мне хотя бы уйти вместе с тётей? Я хочу, чтобы она пришла… Я хочу, чтобы пришла моя тётя, тогда она сможет забрать меня к себе». «Папочка! Папочка!».



Как сообщает Министерство здравоохранения и социальных служб, дети проводят в разлуке с родителями в среднем 57 дней. Но для некоторых детей этот период гораздо дольше.



Эта пара из Мичигана опекает 10-летнего мальчика, который живёт с ними с тех пор, как 8 месяцев назад его разлучили с отцом.



ПРИЁМНАЯ МАТЬ: Его отца забрали — как он говорит, руки за спину и в наручниках. Наш мальчик тогда сутки пробыл в центре для задержанных. Но когда он попал к нам, он был чрезвычайно напуган, боялся есть, боялся смотреть. Его одежда была перепачкана. Он отказывался идти в ванную.



Его отца депортировали обратно в Гватемалу. Но мальчик по-прежнему здесь, в Соединённых Штатах. Вдали от родителей. Всё общение с матерью — только по телефону.



ПРИЁМНАЯ МАТЬ: Он был сам не свой. Не мог говорить, рыдал почти до тошноты.



Администрация Трампа заявляет, что всего этого можно избежать, если родители запросят убежища легально на пункте пропуска через государственную границу. Но эти места быстро заполняются.



ДЖИО БЕНИТЕС, корреспондент ABC News: Здесь, в Мексике, семьи мигрантов должны следовать этим путём, чтобы запросить убежища. Но, как нам сообщили, стоит им перейти на другую сторону, к границе Соединённых Штатов, их сразу же разворачивают.



В Техасе — вот такие сцены:



ОФИЦЕР: Мы не отговариваем людей от пересечения границы. Просто сейчас мы не можем.



Семьи выпроваживают: нет места.



Джио Бенитес сегодня с нами в прямом эфире из Техаса. Он находится неподалёку от центра для задержанных в Торнильо. Джио, мы слышим так много историй, похожих на ту, что вы рассказали. Отца этого маленького мальчика депортировали обратно в Гватемалу, но его сын по-прежнему здесь, в США?



ДЖИО БЕНИТЕС: Так и есть, Дэвид. Они говорят, что этот маленький мальчик боялся есть, что, когда он увидел, как его отца уводят в наручниках, он получил душевную травму.

Это-то и беспокоит защитников прав детей в данной ситуации. Дэвид?



Джио Бенитес с репортажем из Торнильо. Спасибо, Джио!



Дата выхода в эфир 19 июня 2018 года.