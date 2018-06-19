Вести: на Украине участились случаи продажи детей

Всё чаще на Украине матери пытаются продать своих родных детей. За последние годы таких случаев набралось более десятка. Как выяснили «Вести», подобные инциденты возникают из-за нивелирования института семьи и инфантильности молодых людей.

За последнее время украинцев потрясли две истории, буквально следующие друг за другом, которые объединяет то, что родная мать пыталась продать собственного ребенка. Нацполиция пресекла оба инцидента. Однако такие случаи не единичны. «Вести» выяснили, почему на Украине стали чаще торговать родными детьми.

14 июня в Запорожье была задержана 49-летняя женщина, которая пыталась продать своего 15-летнего сына в трудовое рабство. Она оценила ребенка в 50 тысяч гривен. В МВД заявили, что якобы на вырученные средства жительница Запорожья хотела приобрести землю и заняться бизнесом, более того, она была обеспокоена, чтобы впоследствии сын не претендовал на ее квартиру. Женщину задержали во время передачи денег, а суд избрал для нее меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без возможности внесения залога. Задержанной инкриминируют статью о торговле людьми, которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

За пару дней до этого 29-летняя жительница Черкасской области пыталась продать малютку сразу возле роддома. Ее цена за ребенка составляла 140 тысяч гривен. В прокуратуре Черкасской области «Вестям» рассказали, что на данный момент женщина находится под домашним арестом, а ребенок — в перинатальном центре. Ранее правонарушительница закон не нарушала и к уголовной ответственности не привлекалась.

Как выяснили журналисты, судя по реестру судебных решений, за последние два года таких случаев было более десятка. В конце мая суд вынес решение о приговоре для 27-летней уроженки Донецкой области, которая в Броварах Киевской области в 2016 году искала покупателя для продажи новорожденной дочери. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы.

Немногим ранее Киево-Святошинский суд вынес приговор уроженке Житомира, которая пыталась продать малолетнего сына за $35 тыс. В суде обвиняемая признала свою вину и объяснила, что она воспитывалась в интернате, а проживала в квартире супруга с его родителями. Когда семейная жизнь не сложилась, она перебралась жить к подруге, после чего и разместила в интернете объявление о продаже сына. Горе-мать приговорили к пяти годам лишения свободы.

Весной 2017 года, находясь на 7-м месяце беременности, жительница Черкасс предложила мужчине купить ее ребенка после рождения. Родив ребенка, она осуществила свой план. Вот только покупатель оказался человеком, который сотрудничал с полицией. Ранее женщина проблем с законом не имела и к ответственности не привлекалась.

Психолог Наталья Валедова объяснила «Вестям», что подобные инциденты возникают из-за нивелирования института семьи и инфантильности молодых людей.

«На сегодняшний день институт семьи не занимает главенствующего положения: этого нет ни в школьной программе, ни в СМИ, потому последние 10–15 лет женщина не воспитывается как жена, как мать, а роли женщины и мужчины не имеют ярких контуров. Современные девушки нацелены на карьеру, чувство материнства у них менее выражено, они не испытывают глубокого чувства любви к ребенку, причем даже в благополучных семьях. А детей заводят в попытке удержать мужчину, пережить чувство заботы о беременной или получить какую-то помощь от государства. Поколение людей в возрасте 25–35 лет в подавляющем большинстве страдает инфантильностью, боится брать на себя ответственность за кого-то, у них нет установки «нужно», а больше — акцент на «хочу», и живут они для себя. Комплекс этих причин порождает подобное отношение к детям, когда их оставляют или продают», — заключила Наталья Валедова.