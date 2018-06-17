N-TV: у бедняков в Германии нет шансов выбиться в люди

В Германии у детей из бедных семей крайне мало шансов улучшить своё социальное положение, выяснили эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. Чтобы выходцы из таких семей достигли хотя бы среднего уровня дохода, потребуется 180 лет, а это соответствует сроку жизни шести поколений. Виной тому — сложная система образования, уменьшающая шансы детей малоимущих родителей выбиться в люди, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

В Германии у детей из бедных семей ещё меньше шансов улучшить своё социальное положение, чем в других промышленно развитых странах, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в Германии выходцам из семей с низким доходом понадобится 180 лет — то есть шесть поколений, — чтобы достичь хотя бы среднего уровня заработной платы. При этом в других из 24-х стран, где проводилось соответствующее исследование, тот же результат достижим в среднем за пять поколений, отмечает издание.

Так же плохо, как в Германии, дело обстоит во Франции и в Чили. Ещё дольше — девять поколений — путь к социальному подъёму может длиться в Бразилии и Южной Африке, а хуже всего приходится бедным семьям в Колумбии: чтобы достичь среднего уровня дохода, выходцам из таких семей понадобится в среднем 11 поколений. Напротив, лучше всего ситуация выглядит в Норвегии, Финляндии и Швеции — там бедные семьи могут добиться среднего уровня дохода всего за три поколения.

Результаты исследования представила в Париже эксперт ОЭСР Габриэла Рамос, раскритиковавшая большинство стран организации за то, что в них практически не осталось никакой «социальной мобильности». По её словам, «доходы, профессия и уровень образования передаются от одного поколения другому» без каких-либо изменений или улучшений.

По данным исследования, в Германии 42% сыновей мало зарабатывающих отцов сами получают низкую оплату труда. Этот показатель в стране значительно выше, чем по всем государствам ОЭСР в среднем, где он составляет 31%. Лишь 9% оказываются способны выбиться в группу граждан с высоким уровнем заработной платы — вдвое меньше, чем в среднем в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

На другом полюсе в распределении доходов населения располагаются 50% детей, отцы которых хорошо зарабатывают — половина детей в таких семьях сами получают высокую заработную плату.

Социальная мобильность в Германии весьма мала и в том, что касается образования и профессионального статуса, продолжает N-TV. 53% детей, чьи родители закончили ВУЗы, также получают высшее образование. Однако в семьях, где родители такого образования не имеют, закончить вуз удаётся лишь 11% детей.

Почти каждый второй ребёнок в семье родителей, занимающих руководящие должности, сам становится руководителем. В рабочих семьях такого успеха добивается лишь один из четырёх детей.

Таким образом, социальная подвижность между поколениями в Германии довольно низкая в сравнении с другими странами — такой вывод сделали эксперты Организации экономического сотрудничества и развития. По данным исследования, решающую роль в этом играет немецкая система образования. Кроме того, по информации экспертов, недостаток мест в детских садах для детей младше трёх лет и отсутствие школ полного дня, а также раннее разделение школьников в многоступенчатой школьной системе сокращает шансы для детей из семей с низким достатком на то, чтобы в конечном счёте восполнить недостаток образования, сообщается на сайте немецкого телеканала.