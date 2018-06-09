Times: BBC тайно использовала частные фирмы для выплаты многомиллионных зарплат

Британская телерадиовещательная корпорация BBC тайно использовала частные компании для выплат заработной платы в размере ₤74 млн за последние четыре года десяткам телеведущих и актёров, передаёт The Times. Отмечается, что, по данным экспертов, тем самым корпорация могла уклониться от выплаты налогов на сумму ₤20 млн.

Британская телерадиовещательная корпорация BBC тайно использовала частные компании для выплат заработной платы в размере ₤74 млн за последние четыре года десяткам телеведущих и актёров, несмотря на обещание прекратить подобную практику, передаёт The Times.

Более того, издание настаивает, что BBC пыталась помешать The Times сообщить о масштабах выплат, которые, по данным экспертов, могли позволить организации уклониться от выплаты налогов на сумму ₤20 млн.

Отмечается, что вещательная корпорация на протяжении четырёх месяцев игнорировала заявку газеты, согласно закону о свободном доступе к информации, однако была призвана к ответу уполномоченным по вопросам информации. Согласно последним данным, подобная практика оплаты до сих пор актуальна для большинства высокооплачиваемых звёзд BBC.

«Какими бы ни были их аргументы, они являются несостоятельными», — прокомментировала информацию о действиях корпорации член парламентской комиссии по контролю за публичными расходами Мег Хильер.

The Times напоминает, что британская корпорация обещала отказаться от практики выплат зарплат через частные компании, что позволяет работодателю избежать выплаты взносов в национальную систему страхования. При этом зарплата работника облагается не подоходным налогом до 45%, а корпоративным налогообложением в размере 19%.

Вместе с тем данные действия не противоречат законодательству. В случае если Управление по налогам и таможенным пошлинам сочтёт, что работник является полноценным сотрудником и должен работать по контракту, оно может добиться выплаты налогов.

В свою очередь, в BBC заверили, что не пытались тем самым уклониться от выплаты налогов. Кроме того, корпорация отмечает, что поставила Управление по налогам и таможенным пошлинам в известность относительно данных сделок и отразила в контрактах с внештатными работниками их обязательство следить за выплатой надлежащих налогов, пишет The Times.