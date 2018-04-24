American Thinker: «шведским Олафам» придётся раскошелиться, если мигранты не начнут работать

В случае если в Швеции на рынке рабочей силы не появится больше иммигрантов, то в этой стране придётся поднять налоги ради обеспечения благосостояния общества, приводит American Thinker слова главного аналитика Государственного института экономических исследований Ильвы Хеден Вестердаль. По мнению издания, вызвано это тем, что «новые шведы» в отличие от шведов этнических совсем не стремятся найти себе работу.

«Пора тебе раскошелиться, Олаф! — пишет American Thinker. — Иммигранты, которые так сильно изменили жизнь в Швеции, похоже, не нанимаются на работу, чтобы прокормить себя, в отличие от этнических шведов. Поэтому в стране c щедрой системой благосостояния придётся поднять налоги — если только «новые шведы» не станут вести себя как шведы реальные и не начнут что-то делать».

Главный аналитик Государственного института экономических исследований Ильва Хеден Вестердаль заявила каналу SVT, что в случае если на рынке рабочей силы не появится больше иммигрантов, то налоги придётся поднять. По её словам, в Швеции существует «основанная на праве» и «щедрая» система благосостояния, в которую включены в том числе здравоохранение и образование.

«То, что у нас есть различия (между иммигрантами и коренными шведами. — ИноТВ), — это серьёзная проблема в долгосрочной перспективе. Если ты находишься вне рынка рабочей силы в течение продолжительного времени, тебе приходится жить на пособие, что сказывается на государственных финансах», — отметила она.

Однако, как отмечает American Thinker, некоторые иммигранты всё-таки работают. Не так давно канал SVT написал о 35-летней матери-одиночке пяти детей курдского происхождения, которая впервые устроилась на работу уборщицей, пробыв в Швеции 16 лет. Шведский канал, по мнению издания, собирался преподнести это как пример успеха специальных учебных курсов. Однако, судя по резкой реакции соцсетей, они достигли противоположного эффекта.

«Всего 16 лет сидения на пособии и она получила образование для выполнения чёрной работы. Какой успех! — иронизирует American Thinker.

Комментарии читателей на сайте American Thinker:

Edotmp: Да неужели? Кто бы мог такое предвидеть?

IceStar: Вместо повышения налогов почему бы не изменить законодательство. Дайте им два года на получение образования и трудоустройство, а потом обрубайте финансирование.

Joensanford: Учитывая, что граждане Швеции, очевидно, голосовали за это, похоже, что они не против поддержать своих гостей. Или, может быть, они на следующих выборах подумают о снижении своих зарплат, когда будут проходить мимо нового бездельничающего привилегированного класса, смеющегося над теми, кто их поддерживает.

Nmaab: Старая поговорка «научи человека ловить рыбу» подразумевает, что человек хочет учиться. Левые так и не свыклись с тем фактом, что миллионы людей совсем не прочь просто сидеть и ждать ежедневную порцию рыбы. К чему им работа, если государство обеспечило им жизнь, которая лучше, чем всё то, что они видели до приезда в Швецию?