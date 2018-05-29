Американская журналистка: СМИ не отражают реальных убеждений американцев

Когда-то СМИ и культура были «окном» в сердца и умы американцев, но это время прошло, утверждает известный консервативный комментатор Кэндес Оуэнс в эфире Fox News. По её словам, народу в США надоело слушать то, что навязывает телевидение, а страна стоит на пороге культурного сдвига.

Поговорим о людях, которые откликаются на ваши идеи, Кэндес, и о том движении, которое вы создаёте. Как они воспринимают этот медийный ландшафт и культуру? Я говорю не только об индустрии развлечения, но и о музыке. Они видят в этой культуре отражение своих убеждений, или это не совсем так?



КЭНДЕС ОУЭНС, консервативный журналист: Совсем не так. Послушайте, раньше культура и СМИ были окном в сердца и умы американцев. Теперь уже нет. Такое ощущение, что нас чуть ли не наказывают за несогласие с определёнными ведущими и определёнными платформами. И, к сожалению, по этой причине люди перестают это смотреть.

А возрождение (комедийного сериала. — ИноТВ) «Розанны» и возвращение Тима Аллена на телевидение, как мы видим, находит отклик у американского народа. Люди говорят: «Слава Богу, кто-то вступается за меня, за мои идеи и убеждения». Мы, определённо, стоим на пороге культурного сдвига. И если СМИ не начнут что-то делать по-другому, если они не начнут рассказывать, вместо того чтобы внушать, то это ударит по их карманам.



Дата выхода в эфир 27 мая 2018 года.