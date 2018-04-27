Fox посмеялся над американской ведущей, заявившей о взломе её блога: уж не русские ли?

Ведущая канала MSNBC Джой Рид — одна из «икон» американских либералов — заявила, что обнаруженные в её блоге записи 12-летней давности, в которых она выступает против гей-браков и насмехается над гомосексуалами, писала не она, а некие злоумышленники, «взломавшие» её аккаунт, сообщает Fox News. Ведущий канала Такер Карлсон, по мнению которого, слова Рид — «чушь», поиронизировал над журналисткой, предположив, что за взломом может стоять Москва.

Начнём с Джой Рид. Если у вас есть телевизор, вы, вероятно, знаете, кто она такая — ведущая еженедельного ток-шоу на канале MSNBC. Рид — настоящая «икона» у прогрессивных левых; нет ни одного «модного» мнения, которого она бы не разделяла и за отказ от которого она не была бы готова вас разнести. Она — а как же ещё — яркая звезда Бруклина. Но такой она была не всегда, и подобных взглядов придерживалась не всё время: в 2006 году Джой Рид говорила так, будто была тогда совершенно другим человеком. В личном блоге, который она вела в те годы, она высказывалась против гей-браков и потешалась над гомосексуалами и людьми, которые, по её собственным предположениям, такими являлись.

Учитывая её нынешнее положение, наличие у неё подобного мнения в прошлом — вещь очень постыдная. Когда её публикации разыскали, у неё было несколько вариантов действий. Она могла просто-напросто извиниться — ведь люди меняют мнения постоянно, и правильно делают: почему бы им и не пересматривать свои взгляды, когда сама Америка изменилась и продолжает меняться? Так что вариант честно объясниться стал бы для ведущей вполне рабочим, и мы бы сами её при этом поддержали.

Вот только Джой Рид так не поступила — и предпочла солгать. Она заявила, что вообще не писала таких публикаций и что это сделал кто-то другой, — по словам Рид, её «взломали». Агенты-злодеи — возможно, нанятые Владимиром Путиным — каким-то образом «залезли» в её блог задним числом и оставили там все эти записи. Действительно, звучит будто сюжет канала MSNBC, что-нибудь из их ежевечернего материала. Рид также заявила, что речь идёт о кампании по распространению дезинформации. Кто её организовал? Не знаем. Какие-то таинственные силы.

Вот так объяснила ситуацию ведущая. Но всё это — чушь, и чушь полная. А знаем мы, что это чушь, потому, что публикация Рид хранится в архивах ряда сайтов, включая сайт Библиотеки конгресса здесь, в Вашингтоне, ещё с 2006 года. Это значит, что для того, чтобы её заявления были правдой — а они не правдивы, — операция по тайному взлому её блога должна была начаться как минимум 12 лет назад, то есть ещё до того, как хоть кто-то знал, кто такая Джой Рид, и хоть кому-то было до неё дело.

Её слова – ложь, инфантильная ложь. Чтобы в такое поверить, нужно быть полным идиотом. Тем не менее она всё ещё рассказывает свою историю.

Но любопытно тут вот что: NBC News выдаёт всё это за чистую монету и пытается убедить других людей в том, что это правда. Вчера канал распространял туманные заявления очень необычного человека по имени Джонатан Никлз, который, по его собственным словам, работает независимым консультантом по вопросам безопасности — что бы это ни значило; в своих заявлениях Никлз подтверждает смехотворные фантазии Джой Рид, конечно же, не приводя при этом никаких доказательств.

Не будем забывать и о том, что NBC, который передаёт всё это другим СМИ, и себя считает СМИ. А ведь СМИ врать нельзя, это главное для них правило. Однако для руководителей NBC ложь вошла в привычку: так, пару лет назад они лгали о записи передачи Access Hollywood — если помните, эту запись NBC «слил» журналисту The Washington Post Дэвиду Фэрентхолду, другу главы NBC Ноа Оппенхайма по колледжу. Целью этой утечки было помочь Хиллари Клинтон за два дня до дебатов кандидатов в президенты, и она ей помогла. На NBC потом обещали рассказать, как произошла утечка записи, но мы об этом, разумеется, так и не услышали, так как они ничего не рассказали. Они солгали — и до сих пор об этом лгут.

Лгали на NBC, и пока канал отвлекал внимание от сексуального агрессора Харви Вайнштейна, — а канал именно этим и занимался, причём регулярно и долгое время. Если помните, канал прекратил расследование журналиста Ронана Фэрроу в отношении Вайнштейна — Фэрроу уже собрал на Вайншейна информацию, однако на NBC заявили, что журналист не смог оформить до конца свой сюжет. А когда он на следующий день взял да и продал свой материал журналу The New Yorker, на NBC утверждали, что статья была не готова. Очередная ложь.

Теперь же NBC вновь помогает лгать, на этот раз — Джой Рид, а в СМИ почти никто об этом ничего не рассказывает.

Дата выхода в эфир 25 апреля 2018 года.