Экс-конгрессмен: иск демократов к России — повод наконец показать ФБР «взломанные» серверы

Нацкомитет Демократической партии США подал в суд на Россию, WikiLeaks и избирательный штаб Трампа, обвинив их в сговоре во время президентской кампании 2016 года. При этом, напоминает экс-спикер палаты представителей конгресса Ньют Гингрич, демократы так и не показали ФБР свои серверы, якобы взломанные русскими хакерами, так что никаких доказательств кибератаки по-прежнему нет.

Поговорим о другой новости дня — об иске национального комитета Демократической партии. Уверена, что вы в курсе. Они пытаются отсудить у России много миллионов долларов из-за избирательной кампании. По их словам, Россия, избирательный штаб Трампа и WikiLeaks составили заговор, чтобы помешать выборам.



НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей конгресса США: Этот тот самый национальный комитет Демократической партии…



Да, он самый.



НЬЮТ ГИНГРИЧ: … который отказался позволить ФБР взглянуть на свои серверы.



Даже притом, что, по их словам, эти серверы были взломаны!



НЬЮТ ГИНГРИЧ: Итак, внесём ясность: первое, что нужно потребовать от нацкомитета Демократической партии, — это открыть свои серверы и показать их ФБР.



Кстати, почему… Мы говорили об этом в последнем часе программы Outnumbered. Складывается впечатление ужасной непрозрачности. Почему бы не дать нам взглянуть? Я не имею в виду широкую общественность, пусть хоть следователи посмотрят, что на этих серверах!



НЬЮТ ГИНГРИЧ: Думаю, причина в том, что они, вероятно, занимались такими делами, которые они никак не могут предать огласке. Донна Бразил в своей книге рассказала шокирующие вещи о совершенно неподобающем превращении нацкомитета в довесок к избирательной кампании Хиллари Клинтон против Берни Сандерса.



Да уж…



НЬЮТ ГИНГРИЧ: Думаю, в один прекрасный день кто-нибудь напишет книгу под названием «Бардак» и расскажет в ней обо всех событиях, начиная с дела Клинтон и вплоть до того, чем это всё закончится.



Ох!



НЬЮТ ГИНГРИЧ: Вот что это такое — бардак.



Сюда же можно отнести мои первые дни материнства. (Смеются.) Я не знаю, спикер!



Ещё один короткий вопрос, прежде чем я вас отпущу. Как вы понимаете… Некоторые наблюдатели говорят: что такое с вашими политическими оппонентами? Сначала Хиллари Клинтон и тайный сервер, а потом — нежелание нацкомитета Демократической партии передать свои серверы, даже притом что они были взломаны, их взломала Россия…



НЬЮТ ГИНГРИЧ: Нам неизвестно, взламывала их Россия или нет.



Они были взломаны.



НЬЮТ ГИНГРИЧ: Взломаны. Или кто-то просто вынес эту информацию, а никакого взлома не было. Просто записал её в файл и вынес. Мы не знаем.



Но, понимаете, нельзя… Я написал несколько романов. Так вот, нельзя написать роман, в котором бы описывалось поведение Хиллари Клинтон и национального комитета Демократической партии и то, как Министерство юстиции полностью запороло дело. Ведь ясно же, что она нарушила закон, причём много раз. Ясно, что они делали совершенно противозаконные вещи. И просто поразительно, как их защищал Коми и другие.



Думаю, в конечном итоге всё это мало-помалу станет достоянием общественности. Потому что в американской системе всё-таки есть поразительная способность всё перемалывать.



Дата выхода в эфир 20 апреля 2018 года.