SZ: Илон Маск ударит «Правдой» по лицемерию американских СМИ

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск планирует создать портал, на котором пользователи интернета смогут присваивать журналистам и их публикациям своеобразный «рейтинг доверия», сообщает Süddeutsche Zeitung. К этому шагу его сподвигло «лицемерие» крупных американских изданий. При этом свой сайт он решил назвать Pravda по аналогии с советской газетой.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выступил с острой критикой в адрес крупных американских СМИ и обвинил их в «лицемерии», сообщает Süddeutsche Zeitung. По его словам, люди им больше не доверяют, что и послужило причиной победы нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году. «Вы уже давно утратили к себе доверие», — написал Маск у себя в Twitter.

По его словам, проблема заключается в том, что журналисты находятся под постоянным давлением, стараясь увеличить количество просмотров и заработать на рекламе, иначе их просто уволят. Также он разместил в социальной сети пост о том, что планирует создать сайт, на котором пользователи смогут оценивать достоверность тех или иных статей.

На портале будет представлен своеобразный «рейтинг доверия» к журналистам и их публикациям. При этом свой сайт он планирует назвать Pravda по аналогии с советской газетой «Правда», которая была «пропагандистским органом печати Ленина и Сталина», поясняет издание. У себя в Twitter он запустил голосование с двумя вариантами ответов: «Да, это было неплохо» или «Нет, СМИ классные».