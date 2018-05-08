Французская публицистка западным СМИ: Россия — это больше, чем Путин

Западные СМИ в своих материалах о России предпочитают сосредотачиваться на образе Владимира Путина, представляя его злодеем, и не замечают раскинувшейся за его спиной страны размером с континент и её народа, сетует французский публицист и автор книги о России Анна Нива. Журналистка, собравшая в своей книге свидетельства самых разных жителей России, призывает коллег отказаться от упрощённых представлений об этой стране.

Когда западная пресса пишет о России, её внимание в основном сосредоточено на фигуре президента страны Владимира Путина, при этом около 150 млн человек, проживающих на этой обширной территории, охватывающей с десяток часовых поясов, остаются в тени, замечает канадское издание La Presse.

Для Анны Нива, известного французского публициста и автора книги «За Путиным — континент?», такое положение дел неудивительно. По её мнению, глава российского государства с его прошлым в КГБ и «ледяным взглядом» идеально вписывается в образ «мирового зла», каким предстаёт Россия в западных СМИ, транслирующих негативные представления, доставшиеся в наследство от времён царизма и коммунизма.

Как отмечает Нива в интервью изданию, распад Советского Союза перевернул устоявшиеся представления о России — «и Запад осознал, что ничего теперь не понимает». «А когда мы чего-то не понимаем, мы начинаем придумывать, основываясь на фантазиях прошлого», — объясняет журналистка.

Сама Нива, долгое время работавшая в России, не так давно решила снова отправиться туда, чтобы познакомиться с жителями страны и узнать, чем они живут и о чём думают. Она объехала всю Россию с востока на запад, начав своё путешествие во Владивостоке, проехав через Иркутск, берега Байкала и закончив свой маршрут в Санкт-Петербурге. В своей новой книге автор собрала свидетельства россиян разных профессий из шести городов, свидетельствующие, по мнению издания, об «ошеломительном разнообразии населения, рассеянного на территории, по размеру эквивалентной континенту».

Как отметила Нива в интервью, распад СССР до сих пор является для большинства россиян больной темой, поскольку падение советской империи привело к разрушению экономики и чувству унижения, которое объединяет сегодня российское общество. На этом чувстве «охотно играет» Владимир Путин. Оно отчасти объясняет, почему присоединение Крыма к России, воспринимаемое на Западе как незаконная аннексия, было в основном радостно встречено россиянами — для них это «законное возвращение потерянных территорий».

Ещё одна интересная особенность, замеченная писательницей в России: если Запад беспокоят амбиции Москвы, то россиян больше тревожат амбиции Китая. «По всей стране, куда бы я ни отправилась, люди в той или иной степени чувствуют угрозу со стороны этого соседнего государства», — сожалеет Нива и призывает журналистское сообщество работать над преодолением подобных страхов.

При этом, по её словам, в ходе работы над книгой, она обнаружила, что «игры власти» способны обмануть далеко не всех россиян. По её наблюдениям, «примерно половина поддерживает (Владимира Путина. — ИноТВ), а другая половина предпочитает до поры до времени скрывать своё недовольство». Журналистка, по её собственным словам, обнаружила в России множество «очагов недовольства», однако из-за размеров страны объединить их довольно затруднительно.

«Россия не так неподвижна, как кажется», — заключает автор книги. Она также обращает внимание на то, что российская молодёжь, никогда не жившая при коммунизме, мыслит гораздо свободнее своих предшественников, и, весьма вероятно, она сыграет ключевую роль в будущей эволюции страны.

Как рассказала изданию Нива, выпустившая вместе с книгой о России документальный фильм, это «погружение в российскую действительность» с большим энтузиазмом было воспринято французской публикой, продемонстрировавшей «здоровое любопытство» к предмету. По мнению журналистки, такой запрос со стороны французского общества должен заставить СМИ «выйти за пределы упрощённых конструкций».

«Фокусируясь на драматичных и из ряда вон выходящих событиях, мы рискуем потерять суть, тот общий фундамент, на котором стоят наши цивилизации. И это сулит нам большие неприятности», — подытоживает собеседница La Presse.