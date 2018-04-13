Крик души русской в Британии: надоело быть «преступницей или проституткой»

«Признаться в том, что ты русский в Британии, — всё равно что рассказать о том, что ты смертельно болен, тебе осталось жить несколько недель и это заразно», — утверждает живущая в Лондоне россиянка Валерия в своей статье для The Independent. Чтобы избавиться от косых взглядов, ей пришлось отказаться от русской фамилии. Однако девушка не отчаивается и призывает британцев проявить толерантность и не судить русских по стереотипам.

«Меня зовут Валери Старк. Но это ненастоящее имя. Вообще, я не использую фамилию, данную мне при рождении, и на это есть две причины. Во-первых, она трудна в написании и произнесении для тех, кто не говорит по-русски. А во-вторых, прожив несколько лет в Великобритании, я устала от неодобрительных и сочувствующих взглядов», — жалуется россиянка в своей статье в The Independent.

По словам Валерии, она достаточно быстро пришла к осознанию: «признаться в том, что ты русский в Британии, — всё равно что рассказать о том, что ты смертельно болен, тебе осталось жить несколько недель и это заразно». Обычно в ответ смельчак, сознавшийся в своей национальной принадлежности, слышит многозначительное «А-а».

Отказ от собственной фамилии не огородил россиянку от всех бед. Но хотя бы на неё перестали странно посматривать окружающие, когда её полное имя называли, приглашая к забронированному столику в ресторане или вызывая по записи в салоне красоты. Став мисс Старк, Валерия перестала быть «проституткой или преступницей, которая пришла избавиться от своей отвратительной русской шерсти», и стала обычной женщиной «с несколькими лишними волосками».

Но социальная жизнь россиянки в Великобритании развивалась не столь гладко даже после смены фамилии. Если в России у Валерии всегда были друзья, к которым она после тяжёлого дня могла заявиться в гости с бутылкой вина, в Лондоне её ждало другое отношение. Автор вспоминает, как в свой первый день в британской столице она заселилась в отель и отправилась в ресторан поужинать. Там она разговорилась с двумя местными молодыми людьми, и, поскольку у россиянки нет знаменитого выраженного русского акцента, всё шло прекрасно, пока они не поинтересовались, откуда она. Валерия ждала приевшихся шуток про медведей и водку, но вместо этого её собеседники лишь воскликнули: «Ну какого ж чёрта! Только не русская!» и ретировались.

Как-то на йоге знакомый попросил девушку объяснить, почему «все русские женщины так неподобающе одеваются». А врач, к которому россиянка пришла, чтобы избавиться от боли в шее, узнав, откуда пациентка, прочитала ей целую нотацию: «Сюда приезжают многие богатые русские и скупают дорогие дома. И мы, вообще-то, друг друга не очень любим. Но вы, наверное, ещё не застали, но ваша мама, определённо, помнит холодную войну и всё такое».

До своего переезда в Великобританию Валерия считала, что в Америке и Европе люди свято чтут толерантность. Но теперь она осознала, что эта черта не передаётся вместе с гражданством — она впитывается вместе с образованием и опытом. «Думать, что ты лучше кого-то лишь потому, что родился и вырос в определённой стране, которая теперь хвастает своей толерантностью, — огромное заблуждение». В конце концов, и в Великобритании до 2003 года существовал закон, запрещающий «пропаганду гомосексуализма».

Да, русскую культуру могли «подпортить» революция, сталинизм и холодная война. Да, в России думский комитет по этике не увидел ничего предосудительного в сексуальных домогательствах депутата к журналисткам. И тем не менее эти женщины всё равно борются за свои права. России предстоит пройти ещё долгий путь в плане толерантности и равенства, но всё меняется, «хотите вы в это верить или нет», вступается автор.

Даже если не углубляться далеко в историю, сегодня есть множество талантливых россиян, известных как в самой стране, так и далеко за её пределами. Например, известная модель и филантроп Наталья Водянова, которая руководит фондом помощи детям «Обнажённые сердца». Русские — это намного больше, чем «проститутки и преступники», и им обидно, что на них вешают ярлыки лишь из-за того, кем они родились.

При этом многие россияне любят британскую культуру: с упоением читают Конан Дойля, Толкиена и Роулинг, учат эльфийский, слушают Робби Уильямса и обсуждают наряды Кейт Миддлтон. Валерия подчёркивает, что при всей её любви к британской культуре в этой стране определяющую роль в том, как люди воспринимают её, играет именно национальность. Девушке уже приходилось получать сообщения, информировавшие её о том, что она «русская шлюха», но последние политические события и навевающие страх репортажи в СМИ во сто крат усилили ненависть к представителям этой национальности.

«Нам нужно больше историй в СМИ о русских, добившихся всего самостоятельно, удачно вписавшихся в британскую жизнь, а не статьи и сериалы, которые изображают русских исключительно как преступников и продажных олигархов. Нам нужны фильмы о русской культуре, народе, даже о супергероях, а не старые сюжеты о шпионах и проститутках. Нам нужно немножко вашей любви и уважения, и я уверена, как и все в этом мире, мы заслуживаем их в равной степени», — пишет россиянка.