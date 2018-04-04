Sun: британцы нашли подозрительного россиянина в самолёте с Юлией Скрипаль

У следствия по делу бывшего российского агента Сергея Скрипаля появился новый подозреваемый, сообщает британская газета The Sun. Внимание полиции Великобритании привлёк пассажир того же рейса, которым Юлия Скрипаль прилетела в страну: он вернулся в Москву всего через несколько часов после прибытия, а на следующий день произошло нападение с применением отравляющего газа.

Полиция Великобритании установила личность одного из подозреваемых в загадочном деле об отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет британская газета The Sun.

Как сообщается в статье, подозреваемый в покушении на убийство Сергея Скрипаля прилетел в Великобританию тем же рейсом, что и пострадавшая в инциденте дочь бывшего шпиона, Юлия. По словам депутата палаты общин от Солсбери Джона Глена, этот человек вылетел назад в Москву всего несколькими часами позднее.

Эти данные говорят о том, что полиция установила личность одного из подозреваемых в нападении с применением отравляющего вещества, произошедшем месяц назад. Кроме того, это похоже на зеркальное отражение дела Александра Литвиненко, двое убийц которого возвратились в Москву сразу же после отравления его полонием в 2006 году, утверждает издание.

Вчера Джон Глен сообщил британским СМИ, что сейчас нужно думать об общей картине и о том, что на самом деле произошло. В частности, он предложил рассмотреть вопросы: кто был в самолёте вместе с Юлией Скрипаль, вернулся ли этот человек в Москву через несколько часов после этого и что произошло в преддверии инцидента в Великобритании. Глен также обратил внимание на то, что «Новичок» не мог просто появиться, для этого требовалось участие других лиц, поэтому возникает вопрос, как газ попал в Солсбери.

По данным издания, подозреваемый отправился обратно в Москву всего через пять часов после прибытия одним рейсом с Юлией Скрипаль. Как напоминает The Sun, нападение на Сергея Скрипаля и его дочь было совершено через день после приезда Юлии, причём полиция полагает, что газ мог быть распространён перед входной дверью бывшего двойного агента.

Существуют различные теории, согласно которым подозреваемый из самолёта мог действовать в одиночку или, напротив, был частью более крупной команды, наблюдавшей за каждым шагом Юлии.

Негативные последствия отравления в Солсбери могут привести к «последней войне в истории человечества», предостерегает российский генерал-лейтенант в отставке. Отношения между Россией и Западом могут стать хуже, чем во времена холодной войны, и закончиться очень и очень плохо, считает генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Как отмечается в статье, по инициативе России дело Скрипаля обсуждается в Организации по запрещению химического оружия. Между тем Министерство иностранных дел Великобритании называет это «диверсионной тактикой», нацеленной на подрыв расследования.

После того как глава лаборатории «Портон-Даун» заявил, что российское происхождение отравляющего газа доказать не удалось, Владимир Путин назвал предшествующие обвинения России со стороны Терезы Мей некорректными, напоминает The Sun.