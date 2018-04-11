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China Daily: рекордный прыжок россиянина с пекинского небоскрёба потянул на 10 суток ареста

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Любителя экстрима из России Алексея Пыхова задержали в Китае на 10 суток, сообщает China Daily. Россиянин совершил прыжок со строящегося 528-метрового небоскрёба «Чайна Цзунь», в будущем самого высокого здания в Пекине, поделился достижением в соцсетях и уже на следующий день был арестован.
China Daily: рекордный прыжок россиянина с пекинского небоскрёба потянул на 10 суток ареста
Reuters
Китайская полиция задержала россиянина Алексея Пыхова, прыгнувшего с парашютом со строящегося небоскрёба в Пекине, сообщает China Daily. Любителя экстрима арестовали на 10 суток за нарушение общественного порядка.
 
Прыжок был совершён в 6 утра 1 апреля, а 2 апреля полиция уже нашла Пыхова. Россиянин успел опубликовать на своей странице в Instagram фото с 528-метровой высотки «Чайна Цзунь», которая по окончании строительства станет самым высоким зданием китайской столицы.
 
 
Как отмечает издание, россиянин и ранее покорял китайские небоскрёбы и делился в соцсетях видео своих экстремальных похождений. По мнению некоего специалиста по парашютному спорту по фамилии Чэнь, прыжки с высотных зданий в городе опасны как для самих экстремалов, так и для окружающих, поскольку в такой обстановке сложно рассчитать быстро меняющиеся атмосферные условия. 
 
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источник
China Daily Китай Азия
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