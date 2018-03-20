ERR: трое нетрезвых россиян прокатились в Эстонию по льду Псковского озера

Трое российских граждан незаконно пересекли на автомобиле временную контрольную линию и въехали по льду Псковского озера в Эстонию. Пограничники с кордона Вярска, выехав на лёд на вездеходе, задержали автомобиль. Выяснилось, что все трое нарушителей, которые в нём находились, были пьяны, сообщает ERR.

Эстонские пограничники задержали троих российских граждан, которые в нетрезвом виде по льду пересекли на автомобиле Псковское озеро, въехав из России в Эстонию. Автомобиль Audi с нарушителями был замечен около 19 часов в воскресенье вблизи временной контрольной линии на Псковском озере с российской стороны, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Эстонские пограничники сообщили об инциденте российским коллегам, которые также заметили автомобиль. Между тем нарушители взяли курс на временную контрольную линию и въехали на территорию Эстонии.

Пограничники с кордона Вярска, выехавшие на лёд на вездеходе, задержали Audi в двух километрах от временной контрольной линии. Находившихся в автомобиле троих мужчин задержали и доставили на кордон. Все трое были пьяны.

После процессуальных действий нарушителей доставили протрезвляться в Выруский арестный дом, а их автомобиль был доставлен на парковку в городе Выру. Полиция начала следствие для выяснения подробностей инцидента.

Дата публикации 19 марта 2018 года.