ERR: американский дипломат разъезжает по Таллину на старых «жигулях»

В столице Эстонии обнаружили старые советские «жигули» с дипломатическими номерами. Как передаёт ERR, машина принадлежит советнику по политическим вопросам посольства США Брайану Тимм-Броку, который приобрёл её на 30-летие.
По Таллину ездит автомобиль «жигули» с дипломатическими номерами. Как пишет ERR, машина 1987 года выпуска принадлежит советнику по политическим вопросам посольства США Брайану Тимм-Броку.
«Ему нравится читать, слушать музыку и есть мороженое. Время от времени он играет на гитаре. Ему нравится смеяться — иной раз вместе с другими, но чаще мысленно, про себя. Он бегает, но только когда сойдутся звёзды. Он избегает визуального контакта со знакомыми в продуктовом магазине. Можно подумать, что он — типичный эстонец. Он даже выглядит так. Но нет. Его зовут Брайан, и он — американский дипломат, работающий в Таллине», — написано на странице посольства США в Facebook.
Как отмечает портал, когда Брайану исполнилось 30 лет, он, как и многие мужчины, достигшие зрелого возраста, решил, что заслуживает чего-то особенного, чтобы отпраздновать это событие, поэтому он купил себе «Жигули-21063» 1987 года выпуска.
«Думаю, я принял правильное решение. Этим я очень похож на своего отца, который всегда ищет лучшее предложение, а не охотится за модными вещами. Это также моя первая собственная машина. Я даже научился ездить с механической коробкой передач», — пояснил дипломат.
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