Sina: нестареющая 50-летняя китаянка бросила вызов Путину в моржевании
Китаянка Лю Елинь прославилась в интернете благодаря своей внешности — в 50 лет она выглядит на 18, а когда куда-нибудь идёт со своим 22-летним сыном, их принимают за возлюбленных или брата и сестру, пишет Sina.
Лю Елинь работает в больнице города Синьян провинции Хэнань. Ну а на досуге китаянка позирует перед камерами. Многочисленные фанаты называют её не иначе как «богиня» и «королева», а в прессе считают «самой сексуальной мамой».
«Каждый раз полдня приходится объяснять — и только тогда люди верят, что мы сын и мать. Так что в личной жизни у меня пока не всё идёт гладко», — в шутку жалуется сын Лю Елинь журналистам.
По словам китаянки, секрет такой внешности кроется в фитнесе, причём полюбила заниматься спортом и научилась плавать она только в 30 лет. Вот уже 20 лет Лю Елинь плавает каждый день, даже зимой в минусовую температуру и снег. Возможно, именно поэтому ей удалось сохранить осиную талию, подтянутые ягодицы и ноги, как у молодой девушки, отмечает ресурс.
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