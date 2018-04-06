Sina: нестареющая 50-летняя китаянка бросила вызов Путину в моржевании

В свои 50 лет Лю Елинь выглядит на 18, а те, кто видит её с сыном, принимают их за брата и сестру, пишет Sina. По словам китаянки, секрет её роскошной фигуры кроется в занятиях спортом и ежедневном плавании, даже в минусовую температуру. Лю Елинь мечтает совершить зимний заплыв вместе с Владимиром Путиным, которого называет «нестареющим роскошным мужчиной».

Китаянка Лю Елинь прославилась в интернете благодаря своей внешности — в 50 лет она выглядит на 18, а когда куда-нибудь идёт со своим 22-летним сыном, их принимают за возлюбленных или брата и сестру, пишет Sina.

Лю Елинь работает в больнице города Синьян провинции Хэнань. Ну а на досуге китаянка позирует перед камерами. Многочисленные фанаты называют её не иначе как «богиня» и «королева», а в прессе считают «самой сексуальной мамой».

«Каждый раз полдня приходится объяснять — и только тогда люди верят, что мы сын и мать. Так что в личной жизни у меня пока не всё идёт гладко», — в шутку жалуется сын Лю Елинь журналистам.

По словам китаянки, секрет такой внешности кроется в фитнесе, причём полюбила заниматься спортом и научилась плавать она только в 30 лет. Вот уже 20 лет Лю Елинь плавает каждый день, даже зимой в минусовую температуру и снег. Возможно, именно поэтому ей удалось сохранить осиную талию, подтянутые ягодицы и ноги, как у молодой девушки, отмечает ресурс.

За все годы своего увлечения спортом китаянка переплыла Малаккский пролив, реки Хуанхэ и Янцзы. Лю Елинь уверена, что лучше всего плавать зимой — недавно она съездила на Байкал, чтобы опробовать своё увлечение в условиях русской зимы. Теперь самая большая мечта китаянки — поплавать на морозе с президентом Владимиром Путиным.

«Вы тоже вечно молодой, роскошный мужчина, нет, нестареющий!» — обращается к российскому лидеру Лю Елинь. В конце концов, все знают, что Путин тоже увлекается спортом, а на Крещение он окунался в прорубь. Примет ли президент вызов китаянки, задаётся вопросом Sina.