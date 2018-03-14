FT: Россия стала здоровее, а Путин приписал эту заслугу себе

Ситуация со здоровьем россиян в последние годы сильно улучшилась: качество медицинских услуг растёт, а граждане всё чаще выбирают здоровый образ жизни, что даёт плоды в виде, например, быстрого роста средней продолжительности жизни, пишет FT. Между тем, по мнению корреспондента издания, президент Владимир Путин пытается перед предстоящими выборами приписать эту заслугу исключительно себе — несмотря на то что не все его решения в этом плане оказались действительно эффективными.

Хотя, «строго говоря», использование инвентаря вне спортзала обычно не разрешается, в спортивном центре молодёжного жилого комплекса «Бутово», расположенного в одноимённом спальном районе Москвы, порой скапливается столько посетителей, что некоторым из них приходится тягать гантели в коридоре, пишет корреспондент FT Кэтрин Хилл. Как отмечает журналист, в небольшое заведение, расположенное в «тесном подвале», на фитнес и тренировки по боксу каждый будний вечер стекаются жители окрестных многоэтажек. «По швам трещим, — рассказывает управляющий спортзалом и бывший тренер по карате Сергей Поповкин. — Когда открылись в 1991 году, приходило человек сто в месяц. А теперь — в три раза больше, да ещё 200 человек сверху только на фитнес ходят».



Как подчёркивает Хилл, «спортивная лихорадка» в Бутово отражает «энтузиазм к здоровому образу жизни, охвативший миллионы россиян». «Люди теперь реально следят за здоровьем — перестали пить водку и перешли на киви», — подтверждает Сергей Поповкин. Десятилетний экономический спад, последовавший за распадом Советского Союза в 1991 году, сильно ударил по здоровью россиян: бедность, повальное употребление алкоголя и табака, а также плохое здравоохранение «свели в могилу во цвете лет миллионы жителей России», пишет Хилл. Ныне всё уже совсем не так — и президент страны Владимир Путин, который в воскресенье «попытается избраться на четвёртый срок», «позиционирует себя как человека, сделавшего вклад в перерождение России, приписывая себе заслугу за рост рождаемости и укрепление здоровья населения», полагает она.



В своём недавнем послании Федеральному собранию господин Путин подчёркивал, что средняя продолжительность жизни в России выросла с 65 лет в 2003 году до 73 лет сегодня, напоминает автор статьи. По мнению Хилл, популяризация здорового образа жизни уже давно стала для российского лидера «мощным и надёжным средством для консолидации электората, особенно среди того поколения, в котором его рейтинг несколько более слаб». Как отметил в беседе с корреспондентом FT анонимный чиновник из Кремля, «здоровые люди и здоровые привычки можно воспринимать в качестве метафоры для сильной нации, а этого, без всяких сомнений, хочет каждый россиянин». Помощники господина Путина «с большим тщанием выстроили для него имидж физически здорового человека, обожающего спорт и природу», — не говоря уже о том, что в ходе своей предвыборной кампании он «неоднократно появлялся в окружении ведущих российских спортсменов», отмечает Хилл.



Между тем даже «вне рамок подобной пропаганды» «перерождение России — вполне реально», и по мнению отдельных аналитиков, данная заслуга, «по крайней мере отчасти», действительно принадлежит правительству господина Путина, признаёт автор. «Потребление алкоголя и табака резко сократилось в результате введения властями ограничений на продажу алкогольных напитков и табачных изделий, — перечисляет Хилл. — На прошлой неделе Министерство спорта объявило, что 50 миллионов россиян — то есть более 36% всего населения в возрасте от 3 до 79 лет — регулярно занимаются спортом, тогда как в 2012-м эта доля составляла лишь 22,5%. И хотя россияне побогаче часто лечатся за рубежом, в Москве и Санкт-Петербурге растёт предложение качественных медицинских услуг частных клиник».



Вместе с тем для миллионов россиян подобные улучшения так и остаются недоступными, подчёркивает корреспондент FT. «В некоторых отдалённых районах Сибири продолжительность жизни у мужчин по-прежнему не превышает 60 лет. Процент смертности от болезней, связанных с употреблением алкоголя, упрямо остаётся в отдельных регионах высоким, и смертность в трудоспособном возрасте в них сильно превышает средние показатели по стране», — пишет она.



Кроме того, экономический спад 2015—2016 годов заставил власти многих субъектов федерации «до крайности урезать расходы на социальные нужды», подчёркивается в материале. Так, например, больница в уральском посёлке Верхнечусовские Городки не ремонтировалась и не модернизировалась около десяти лет и может оказывать населению «только базовые услуги при помощи оборудования советской эпохи» — а местная администрация недавно ещё и закрыла её стационарное отделение и сократила сотрудников неотложной помощи, пишет автор. «У моей матери проблемы со спиной, и ей нужно регулярно делать МРТ, — рассказала в интервью FT 33-летняя жительница посёлка Анна Сушко. — Ждать очереди в государственной больнице ей будет слишком долго, чтобы проходить процедуру вовремя, и поэтому ей приходится ездить за 100 километров в райцентр. МРТ стоит 2500 рублей, поездка в райцентр и обратно — ещё по столько же. Прибавить к этому деньги на обед — ей ведь приходится проводить в дороге весь день — и получается, что уходит вся её месячная пенсия».



Впрочем, правительство наличия этой проблемы не отрицает, говорится в статье. Так, господин Путин уже пообещал между 2019-м и 2024 годом удвоить расходы на здравоохранение, доведя их долю до 4% ВВП. В свою очередь, губернатор «малонаселённой» Новгородской области Алексей Никитин, который заявлял, что у многих пациентов областных клиник находят запущенные болезни, поскольку они проживают в отдалённых районах и не попадают под массовые обследования, планирует бороться с этим явлением путём создания «мобильных клиник» и цифровых систем для удалённого осмотра пациентов, пишет автор материала. По данным FT, аналогичные планы существуют и в Калининградской области, правительство которой собирается в течение ближайшего десятилетия при помощи интенсивных обследований на онкологию довести продолжительность жизни в регионе до уровня выше 80 лет.



Некоторые аналитики относятся к подобным инициативам крайне скептически, отмечает Хилл. «Недофинансирование нашей системы здравоохранения имеет хронических характер, и в прошлом оно существовало, даже несмотря на выделение средств на приоритетные проекты», — заявил в беседе с журналистом экономист Евгений Гонтмахер. По его мнению, чтобы решить имеющиеся проблемы, правительству нужно будет выделять на здравоохранение 7% ВВП — то есть столько же, сколько в странах ЕС.



Тем не менее господин Путин «продолжает нажимать» на правительство по этому вопросу — «во всяком случае пока», пишет автор статьи. «Нужно обеспечить, а где необходимо, восстановить действительно шаговую доступность в первичном звене здравоохранения, — цитирует «громогласные» заявления президента журналист. — Сейчас нужно сделать как можно быстрее».