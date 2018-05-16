CounterPunch: почему я поддерживаю Russia Today — и вам советую

Обвинения в распространении «пропаганды», которые то и дело звучат в западных странах в адрес телеканала RT, не только неверны, но и сами являются пропагандой, пишет в своей статье для CounterPunch профессор Университета иностранных языков Хангук Дэнис Морган. По мнению автора, в отличие от западного информационного мэйнстрима RT твёрдо придерживается принципов свободы слова и не подвергает материалы своих передач цензуре.

В результате глобализации, захлестнувшей планету в последнюю четверть XX века, английский занял ведущее место среди языков мира и закрепил за собой статус основного языка международного общения. Не случайно, что именно в этот период — сразу после окончания холодной войны — Соединённые Штаты Америки упрочили своё положение как единственная и сильнейшая сверхдержава с заявкой на глобальную гегемонию. Когда-то английский был языком Британской империи, а сегодня, не потеряв свой «имперский» статус, он служит её наследнице — американской империи. Сегодня часто можно услышать утверждение, что власть над языком равносильна власти над умами людей.

Следуя этой логике, руководители целого ряда стран осознали, что если они хотят иметь право голоса в международных делах, то голос этот должен звучать на английском языке. Другими словами, если кого-то не устраивает мировоззрение и ценности, пронизывающие новостной эфир таких каналов, как CNN и BBC, и если ему хочется высказать свою точку зрения, то единственным решением является создание своего собственного международного телеканала, вещающего на английском языке. Кроме того, поскольку в этот же период благодаря появлению интернета произошла революция в сфере глобальных коммуникаций, заметно упростился и сам процесс организации международного вещания. Страны мира не могли не воспользоваться такой возможностью для продвижения своих мнений по глобальным вопросам и участия в международных дискуссиях по интересующей их проблематике. Именно поэтому в конце прошлого и, в особенности, в начале нового тысячелетия по всей планете стали возникать англоязычные новостные телеканалы, вступившие в конкурентную борьбу за зрителей с уже сложившимися медиаорганизациями.

И вот, в 2005 году на фоне описанных выше процессов на арену международных СМИ вышел государственный новостной телеканал Russia Today (RT). Когда Маргариту Симоньян, которой тогда было 25 лет, назначили главным редактором RT, она заявила, что её канал будет работать на таком же высокопрофессиональном уровне, как и ведущие международные новостные каналы, но при этом будет «отражать мнение России о мире» и предоставлять международной аудитории «более объективную картину» самой России. Авторитетный журналист Дэнни Шехтер (ныне покойный), входивший в коллектив работников CNN на момент создания американского телеканала, увидел в запуске RT нечто, напомнившее ему появление CNN, и охарактеризовал российское начинание как «ещё один телеканал, создаваемый руками молодых людей — неопытных, но полных энтузиазма и энергии».

Однако западные эксперты, официальные лица и крупнейшие СМИ моментально подняли шум вокруг российского канала, стряхнув пыль со стереотипов о коммунистической пропаганде времён холодной войны. Запустив своё вещание, направленное против гегемонии США в мире, и бросив вызов новостному мейнстриму (прежде всего американскому) с помощью интернета и спутниковых трансляций, RT быстро привлёк к себе внимание миллионов зрителей по всей планете. Казалось, что с ростом популярности российского телеканала росли и опасения США и стран Запада, принявшихся называть RT «рупором путинской пропаганды», распространяющим дезинформацию и ложь.

Справедлива ли такая оценка? Действительно ли RT — не более чем инструмент кремлёвской пропаганды, сеющий дезинформацию и ложь, или же это платформа, формирующая у зрителей более объективное представление о России и выражающая взгляды России по глобальным вопросам? Посвятив достаточно времени просмотру новостей и программ, выходящих на RT, я пришёл к выводу, что заявления людей, критикующих RT как источник «пропаганды», не выдерживают проверки — более того, такие заявления сами по себе являются пропагандой. С другой стороны, утверждения о том, что канал предлагает «объективную картину России» и выражает российские взгляды, пускай и ближе к истине, чем обвинения в «пропаганде», но также не являются до конца верными. Да, новости в эфире канала освещаются через призму российских взглядов на глобальную проблематику, однако большинство ведущих не являются гражданами России. Более того, вопреки всем заявлениям, будто RT даёт зрителям представление о России и о всем, что с ней связано, лишь незначительная часть эфира посвящена России и её внутренней политике.

Теперь, когда я объяснил вам, чем телеканал RT не является, я хочу рассказать вам, что он из себя представляет, почему я его смотрю и поддерживаю и почему я считаю, что американский истеблишмент и контролируемые корпорациями СМИ постоянно нападают на этот канал и делают всё, чтобы закрыть его. Если коротко — RT является крупнейшим международным вещателем, который предоставляет возможность высказывать альтернативные мнения. Зайдите в раздел «передачи» на сайте RT и посмотрите, кто ведёт эти передачи, — тогда вы сразу поймёте, о чём я говорю. Это свободомыслящие люди с независимыми взглядами, которым закрыт доступ на мейнстримные каналы. На самом деле некоторые из них — например, Ларри Кинг, Эд Шульц и Том Хартманн* — в своё время работали в мейнстримных СМИ и были знаменитостями, но вынуждены были перейти на RT, чтобы у них была возможность высказывать свои взгляды, не подвергаясь цензуре. Например, по словами Эда Шульца, в отличие от MSNBC, руководители RT никогда не просят его заранее предоставлять список приглашённых гостей и текст программы. Он говорит, что ему нравится работать на RT именно потому, что они придерживаются принципов свободы слова. Только вдумайтесь в это! Эд Шульц, журналист, который вынужден был уйти из мейнстрима, утверждает, что на RT он может говорить всё, что хочет, и что его никто не контролирует, как это делали на MSNBC.

Это серьёзное заявление, особенно учитывая тот факт, что американские политики и контролируемые корпорациями СМИ постоянно называют RT «пропагандистским орудием Кремля», а тех, кто работает на RT, — «полезными идиотами» и «марионетками Путина». Вы серьёзно? Посмотрите, кто ведёт свои передачи на RT, — в основном, это американские и британские журналисты. Это очень независимые и умные люди, которые не хотят быть чужими «марионетками». На самом деле они пришли работать на RT именно потому, что не хотят быть марионетками СМИ, контролируемых крупными корпорациями. Неужели вы думаете, что такие люди, как Ларри Кинг, Эд Шульц, Том Хартманн, Джесси Вентура, Крис Хеджес, Ли Кемп и Джордж Гэллоуэй, согласились бы стать «мальчиками на побегушках» у Путина? Да не смешите меня.

Тот факт, что всё, что говорят об RT, — сплошная ложь, показывает, кто занимается пропагандой и распространяет дезинформацию и откровенную ложь. Распространяя всю эту грязную клевету в отношении RT, они тем самым демонстрируют свою подлинную сущность, и если они лгут вам по этому поводу, то, скорее всего, они лгут вам и во всём остальном. На самом деле мейнстримные СМИ уже давно промышляют обманом и распространяют под видом «новостей» лживую информацию — лишь бы рейтинги росли.

Достаточно вспомнить конспирологическую теорию о вмешательстве России в американские выборы. Разумеется, никаких доказательств не было и нет. Тут вам и «хакеры», и «сговор», и «тролли». Я уже не помню, какое слово популярно теперь. Точно так же было и в ситуации с войной в Ираке, когда придумывали всё новые и новые доводы в пользу развязывания этой войны — причём все они оказались лживыми. Как только развенчивается одна конспирологическая теория, тут же — по мановению палочки мейнстримных СМИ — появляется следующая, причём никто не считает нужным давать комментарии по поводу предыдущих лживых теорий, словно их и не существовало — в точности как в романе Оруэлла. И в который раз на выручку приходит привычный нам злодей, всегдашний подозреваемый — Россия как «мальчик для битья».

Несколько месяцев тому назад я написал для CounterPunch статью об антироссийской истерии, захватившей нашу страну, так что не буду повторяться. Однако мне хотелось бы отметить, что основным объектом этой истерии является именно телеканал Russia Today. Если не верите, загляните в доклад ФБР, опубликованный в январе 2017 года. В этом докладе изложены итоги расследования в отношении предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года. Так вот, примерно четверть материалов этого доклада посвящена RT. Только подумайте: посвятить значительную часть доклада телеканалу, который в общем-то никогда не отдавал явного предпочтения Трампу. Как я уже говорил, тематические программы RT ведут самые разные ведущие, и у них были самые разные взгляды в отношении кандидатов в президенты. Это правда, что ведущий программы CrossTalk Питер Лавель высказался, что Трампу следует дать шанс, а Ларри Кинг провёл интервью с Трампом в доброжелательном ключе — но с другой стороны, целый ряд других ведущих о Трампе отзывались критически и с подозрением. Да, хорошо, я согласен, что Хиллари Клинтон на RT не особо сильно поддерживали, но если сравнить эту слабую поддержку Клинтон на RT с массированной поддержкой, которую ей оказывал телеканал CNN, то как же можно утверждать, что RT «вмешался» в выборы 2016 года, а CNN нет? Этот доклад ФБР — просто ерунда на постном масле или, как сказал один продюсер с CNN в приватной беседе, — «пустышка».

И если это действительно правда, что Путин потратил столько усилий на то, чтобы вмешаться в американские выборы и обеспечить победу Трампу, а также если RT — действительно путинский телеканал пропаганды, то почему же Путин не воспользовался RT в больших объёмах, с большей силой, чтобы агитировать за Трампа? Вы хотите сказать, что вот эта очень сдержанная поддержка, которую Трамп получил на RT, — это тот максимум пропаганды, на который Путин способен? Как бывший сотрудник КГБ он наверняка мог придумать что-нибудь получше. Это такая же «пустышка» номер два, кучка мальчиков на побегушках, которым Мюллер (спецпрокурор США по делу о «российском вмешательстве» Роберт Мюллер. — ИноТВ) предъявил обвинение — 13 троллей с Facebook, которые спящую красавицу не разбудили, но обвинение за то, что пытались, схлопотали.

Да, я понимаю, что захожу в область бреда и фантазий, но именно это я и хочу вам сказать: то, что вам круглосуточно рассказывают мейнстримные СМИ, — это и есть полный бред и фантазии. Проснитесь, люди, поймите, что сладкие речи Рэйчел Мэддоу (ведущая американского телеканала MSNBC. — ИноТВ) — это яд. Эти люди — профессиональные вруны, они так деньги зарабатывают. Когда у RT отобрали аккредитацию в Белом доме, когда отключили для него алгоритмы на платформах Google, Twitter и Facebook, когда без предупреждения российское консульство в Сан-Франциско подверглось ночным рейдам, когда на RT указали пальцем и вынудили зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» — беспрецедентный шаг в отношении одного-единственного вещателя! — где в это время были CNN и MSNBC? Они протестовали против такой вопиющей цензуры СМИ? Только когда Россия ввела зеркальные меры, они соизволили упомянуть об этом. И вот это замалчивание в СМИ — за исключением российских контрмер — происходит не только в рядах мейнстримных вещателей, но, к сожалению, и Democracy Now теперь тоже молчит с ними заодно. Никто не произнёс и слова против этого возмутительного удара по свободе прессы в лице RT. Просто уму непостижимо, что никому и в голову не пришло, что это не просто удар по RT, а удар по свободе прессы во всём мире: удар по одному вещателю — это удар по всем, особенно когда это оправдывается шитыми белыми нитками обвинениями, которые по сути сводятся к следующему: «Мы сказали, что Russia Today — рупор пропаганды Кремля, значит это так и есть, и вы должны нам верить. Разве мы вас когда-нибудь обманывали?» И все СМИ тут же кланяются и начинают поддакивать этому бреду. Простите, если меня эта сказочная логика не убеждает.

И, наконец, основная причина, по которой я поддерживаю RT, заключается в том, что эти ребята — профессионалы, у них целый ряд потрясающих программ и документальных фильмов, и все они очень информативны и интересны. Служит это «повестке» (что бы это ни было) Путина или нет, с моей точки зрения, вообще неважно. Важно то, что это настоящая журналистика. Американцам следует быть благодарными за такой источник альтернативных точек зрения и мнений, которые бросают вызов вездесущему единообразию информационного потока мейнстримных СМИ. Притом что все СМИ так или иначе обслуживают какие-то интересы или идеологию, здоровье СМИ в целом можно измерить только их разнообразием. Поэтому дело не в том, «согласны» вы или «не согласны» с тем, что показывает Russia Today, — важнее то, что принцип равенства доступа и доступности СМИ является краеугольным камнем для здоровья и будущего демократии. Вот поэтому я поддерживаю Russia Today и вам советую.

* Хотя на RT Том больше не работает, он как минимум пару лет был ведущим выходившей на канале передачи The Big Picture и ушёл из эфира, сохранив хорошие отношения с бывшими коллегами.

Автор: Дэнис Морган, профессор Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея).

Дата публикации 14 мая 2018 года.