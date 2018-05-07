Ли Кемп: BBC ничем не отличается от RT

Активист, сатирик и ведущий Ли Кемп считает несправедливым, что RT America заставили зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Кемп уверен, что BBC ничем не отличается от RT, а США просто стараются заглушить все голоса, которые не соответствуют американскому мейнстриму.

Ли Кемп — активист, сатирик, который выступал в жанре стендап, а также автор и ведущий программы Redacted Tonight. Мы обсудили с Ли Кемпом предстоящие ноябрьские промежуточные выборы, охватывающую весь мир антироссийскую истерию, а также то, почему Ли Кемп считает, что BBC ничем не отличается от Russia Today. Мы очень рады, что Ли Кемп стал гостем нашей программы Newsvoice Think.

В программе Redacted Tonight, которая выходит на канале RT America, Ли Кемп рассказывает о текущих событиях в США в сатирическом ключе, но при этом старается дать им объективную оценку. Он объяснил, почему он считает несправедливым то, что RT America заставили зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также рассказал, почему власти США стараются заглушить все голоса, которые не соответствуют американскому мейнстриму.

«Вся эта история с регистрацией в качестве иностранного агента — для людей вроде меня это смех да и только. Что такое наша программа Redacted Tonight? Американцы в Америке освещают американские новости. Я вырос здесь, я вырос в Ричмонде, штат Вирджиния. Мой отец — военный. Так что сама мысль о том, что я или кто-то ещё в нашей программе каким-то образом является иностранным агентом, просто смехотворна. Этот ярлык на нас навешивают из-за содержания того, о чём мы говорим.

Мне не пришлось регистрироваться в качестве иностранного агента, но каналу пришлось. Знаете, само это обозначение — «иностранный агент» — смешно, потому что в США есть множество каналов, таких как BBC или Al Jazeera, которой сейчас тоже угрожают, CBC… У многих других государств есть каналы или студии в США. Так что смехотворна сама мысль о том, что RT — это единственная ужасная организация, которая пытается сбить вас с толку.

Забавно, что закон о регистрации иностранных агентов был принят в 40-х годах специально для того, чтобы разоблачить нацистов, которые распространяли свою пропаганду через американские СМИ. Так что если уж кого-то и можно назвать иностранным агентом, так это АИКОС (Американо-израильский комитет по общественным связям. — ИноТВ), организацию, которая занимается лоббированием интересов Израиля, однако их почему-то никогда не принуждали регистрироваться в качестве иностранного агента.

Так что это просто смехотворно. И делается это с целью заткнуть рот тем, кто призывает обратить внимание на теперь уже совершенно аморальную империю, которая пытает и убивает людей по всему миру. 800 военных баз по всему миру, военные расходы, как у следующих семи стран, вместе взятых. И когда вы призываете обратить внимание на подобные вещи, вас нужно заставить молчать.

И просто для ясности… Думаю, у некоторых ваших зрителей и слушателей возникнет этот вопрос. Я никогда не сталкивался с цензурой на RT America, мне никогда не навязывали, что говорить, у меня здесь полная свобода. В США это единственный канал национального масштаба, где можно пользоваться такой свободой. Я мог бы многое рассказать о том, как работает цензура на других каналах. Об этом много сообщений. Но это было бы слишком долго, поэтому не буду углубляться».

Прежде чем Ли Кемп стал ведущим еженедельной авторской программы на RT, он прошёл нелёгкий путь комика, которому пришлось поработать в самых разных комедийных клубах. По словам Ли Кемпа, эти перемены дались ему нелегко. Ничто не может заменить энергетику живой аудитории, которая исходит, например, от зрителей знаменитых ночных клубов Stand в Шотландии: «То, что ты ощущаешь, выступая перед небольшой аудиторией в крошечной комнатке, не сравнится с работой перед дорогущими камерами».

Я попросил Ли объяснить, почему сейчас внимание всего мира приковано к России, а также спросил его, согласен ли он с тем, что вся эта истерия вокруг России является результатом крайне опасной психологической войны.

«Четверть кандидатов от Демократической партии, то есть примерно 57 человек, которые будут бороться за места в палате представителей на ноябрьских выборах, гордо заявляют о том, что они бывшие сотрудники военных и разведывательных ведомств. Они с гордостью говорят: «Я работал в ЦРУ» или «Я работал в ФБР». Это очень печально».

Вероятно, мы с вами ещё долго будем помнить о скандале вокруг компании Cambridge Analytica. По мнению Ли Кемпа, мы все должны негодовать по поводу того, что многие платформы — не только Facebook, но и Twitter — постарались замять эту историю с утечкой переписки сотрудников национального комитета Демократической партии, в то время как их адвокаты были вынуждены открыто признать это на слушаниях в конгрессе.



Дата публикации 27 апреля 2018 года.



