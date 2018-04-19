Эд Шульц: на RT я занимаюсь настоящей журналистикой

Телеведущий Эд Шульц назвал свою текущую работу на телеканале RT America лучшей работой за всю свою карьеру в тележурналистике. В интервью изданию National Review, фрагмент которого приводит ИноТВ, бывший ведущий американского телеканала MSNBC рассказал о своей прежней работе и о том, насколько она отличается от работы на RT.

Как вам работается на RT по сравнению с MSNBC? Какие между ними сходства и отличия?

ЭД ШУЛЬЦ, ведущий телеканала RT America: Спасибо за этот вопрос. Сейчас у меня лучшая работа за все 42 года, что я занимаюсь тележурналистикой. Это лучшая компания, в которой мне доводилось работать, и сейчас у меня больше свободы, чем когда бы то ни было. Я значительно расширил свои познания в сфере международной жизни и международных отношений, и это очень ценно с точки зрения профессионального развития. У меня появилась возможность путешествовать по миру…

Благодаря работе на RT?

ЭД ШУЛЬЦ: Да, на RT у меня появилась возможность взять интервью у многих людей из разных стран, у которых совершенно другая точка зрения, не похожая на американскую. Я занимаюсь настоящей журналистикой. Я занимаюсь не публицистикой, а работаю ведущим новостей, организую и поддерживаю дискуссии, и мне это очень нравится. Мне, правда, очень нравится работать на канале, я тут уже 2,5 года и не могу даже сказать, когда собираюсь уходить, настолько мне это нравится.

По поводу отличий. Я хотел бы кое-что прояснить и, надеюсь, ваша аудитория меня услышит. На MSNBC контроля над моей деятельностью и указаний на тему контента было гораздо больше, чем на RT. Очень жаль, что об этом никто не говорит. На MSNBC мне часто указывали, какую тему сделать главной, и много раз говорили, чего не делать. И есть один случай, в правдивость которого я бы никогда не поверил, если бы он произошёл не со мной. И Фил Гриффин (президент MSNBC. — ИноТВ), которого я до сих пор считаю своим другом, был своего рода надзирателем. Всего этого было гораздо больше, чем здесь, на RT America.

Он указывал, что говорить и под каким углом освещать темы?

ЭД ШУЛЬЦ: Часто так и было. Например, когда Берни Сандерс объявлял в Берлингтоне, штат Вермонт, что он будет добиваться номинации на кандидата в президенты от Демократической партии, я был единственным ведущим кабельного канала — если брать Fox News, MSNBC и CNN, — который присутствовал на этом событии, чтобы осветить его в прямом эфире. У нас там были камеры для прямой трансляции, и мы договорились с предвыборным штабом Берни Сандерса, что в пять часов он сделает заявление, а мы покажем это в моей программе The Ed Show.

В тот день я пошёл к Берни Сандерсу домой и взял у него интервью на заднем дворе, примерно минут на 15. Вокруг бегали его внуки, для семьи сенатора это был важный день, ведь он объявлял о своём намерении участвовать в президентской гонке. Мы собирались давать это прямо и показать интервью с Берни, которое мы сняли. И вот на озере Шамплейн собрались три тысячи человек, до эфира — пять минут. Мне звонит Фил Гриффин и говорит: «Ты это освещать не будешь». Я отвечаю: «Фил, Берни Сандерс объявляет о своём намерении баллотироваться в президенты, если он станет президентом…» — «Да мне всё равно, ты это освещать не будешь!» Мы довольно бурно препирались.

Но почему так?

ЭД ШУЛЬЦ: Я не знаю. Вы спрашиваете моё мнение? Я говорю о фактах, как всё было. И те, кто там был, могут подтвердить, что именно так всё и было. Нам сказали освещать что-то абсолютно бессмысленное про Техас и пресс-конференцию в Балтиморе, которая уже пару дней мелькала в новостях к тому моменту. Мы собирались в прямом эфире рассказывать о Берни Сандерсе, мы согласовали всё с его предвыборным штабом, и за пять минут до начала мне говорят Берни Сандерса не освещать.

А теперь я вам скажу своё мнение. Я считаю, что Клинтоны и Эндрю Лак (президент NBCUniversal News Group, в которую входит MSNBC. — ИноТВ) были связаны — просто не разлей вода. Я считаю, они не хотели, чтобы кто-то в прайм-тайм или вообще в целом поддерживал Берни Сандерса. Я считаю, они сговорились поддержать Хиллари Клинтон, и это удалось провернуть.

А 45 дней спустя меня уволили с MSNBC. Я подумал, что это низко. Мне отдали контракт, я подписал соглашение о неразглашении и соглашение о нераспространении порочащей информации, но я не расстроился, потому что подумал, что всё это пройдёт со временем. Я знал, что, если Берни Сандерс не выиграет, он будет баллотироваться снова, ведь он полон решимости. Я проявил терпение, забрал свои деньги и пошёл дальше, но на самом-то деле у меня есть что рассказать!

Если посмотреть, как проходила предвыборная гонка, как Донна Бразил (бывшая и.о. председателя национального комитета Демократической партии США. — ИноТВ) предоставляла Хиллари Клинтон вопросы заранее, как нацкомитет Демократической партии вставлял Берни Сандерсу палки в колёса, как была организована поддержка Клинтон со стороны суперделегатов. Суперделегатами от Миннесоты, где я зарегистрирован и где плачу налоги, были Эл Фрэнкен и Эми Клобучар, и они проголосовали за Клинтон, несмотря на то что Берни Сандерс набрал в Миннесоте больше всего голосов. Всё было заранее договорено. Договорено с мейнстримными СМИ, как подавать новости и потопить Берни Сандерса. Только потом, когда он начал собирать средства на кампанию наравне с Клинтонами, им пришлось всё же начать освещать его деятельность.

Но в самом начале Клинтоны не хотели никаких серьёзных оппонентов, им не нужен был Берни Сандерс, не нужен был кандидат, который бы продвигал проект (нефтепровода. — ИноТВ) Keystone XL, настаивал на бесплатном образовании для всех, и, конечно, они не хотели кандидата, который поддерживал бы ТТП (Транстихоокеанское партнёрство. — ИноТВ) и всеобщее здравоохранение. Вот четыре ключевых вопроса, о которых говорил Берни Сандерс и которых Хиллари Клинтон вообще не пришлось бы касаться, если бы не его кампания. Так что, я думаю, почти сразу же было решено избавиться от Берни. Меня это до сих пор из себя выводит. Они всё твердят о сговоре. Вот где настоящий сговор!

Дата выхода в эфир 13 апреля 2018 года.