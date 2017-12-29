Medium: обвинения Times в адрес RT основаны лишь на желании вставить ему палки в колеса Ведущий автор The Times Оливер Камм призывает британский медиарегулятор Ofcom наложить санкции на RT: по его мнению, канал систематически нарушает кодекс вещания. Однако, как выяснили авторы статьи, опубликованной на портале Medium, по части нарушений RT сильно отстаёт от таких крупных британских СМИ, как BBC и ITV. Скорее всего, обвинения Камма и его коллег основаны на желании помешать работе российского канала, а не на фактах, говорится в статье. 29 декабря 2017 Medium

Американская журналистка: Ли Кемп развенчал все стереотипы, насаждаемые истеблишментом о телеканале RT Хотя ведущие американские СМИ и устроили переполох по поводу «войны с прессой», которую якобы вёл Дональд Трамп, они предпочли не заметить регистрацию RT America в качестве «иностранного агента», пишет Кейтлин Джонстоун для Medium. Тем не менее, по мнению журналистки, в США остались такие люди, как сатирик Ли Кемп, которые способны в юмористической форме разнести в пух и прах стереотипы об RT как о канале, распространяющем «фейковые новости». 21 ноября 2017 Medium

Meidum: Россия грозит НАТО новейшими атомными эсминцами Россия заявила о планах строительства эскадры атомных эсминцев типа «Лидер», превосходящих крупнейшие корабли, находящиеся на вооружении в США или Китае. Впрочем, неизвестно, хватит ли у России на это денег, сомневается автор статьи в Medium. В любом случае НАТО стоит опасаться Москвы, которая силой пытается построить вокруг себя «буферную зону» пророссийских государств. 21 августа 2015 Medium

Medium: Индия охладела к российскому истребителю-невидимке Россия сокращает количество запланированных к производству современных истребителей-невидимок Т-50. Как пишет Medium, это обусловлено не только сложной экономической ситуацией в стране, но и разногласиями с Индией, которая финансово участвует в разработке самолета. 6 апреля 2015 Medium

Medium: Российский флот сильнее на бумаге, чем на воде В российском Генштабе обещают наращивать активность флота, но для этого у страны не хватает ресурсов, утверждает Medium. По оценкам экспертов, из заявленных 270 судов половина непригодна для использования, а та, что еще работает, устарела и скоро должна быть списана. Российское кораблестроение не сможет быстро их заменить, и в будущем флот страны будет состоять из маленьких кораблей, способных оборонять только прибрежные регионы, считает издание. 19 января 2015 Medium

Medium: «Дефектный» авианосец говорит не в пользу военной мощи РФ Наличие авианосцев в арсенале отражает мощь страны. Такой корабль есть и у России, однако иначе как «дефектным» его не назовешь, считает американский портал Medium. По мнению автора статьи, российский крейсер не просто пришел в негодность: в его конструкции изначально были серьезные недостатки. 25 октября 2013 Medium