Эквадорский экс-дипломат: CNN возвёл очередной поклёп на Ассанжа

Телеканал CNN в середине июня опубликовал на своём сайте материал с «шокирующими подробностями» о жизни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне — журналисты канала среди прочего утверждают, что Ассанж сотрудничал с Россией и участвовал в кампании по «вмешательству» в американские президентские выборы 2016 года. Как пишет на сайте Medium бывший высокопоставленный сотрудник посольства Фидель Нарваэс, материал CNN кишит ошибками и передёргиваниями — в том числе и того, что касается отношений между Ассанжем и телеканалом RT.

15 июня 2019 года сайт телеканала CNN опубликовал статью под заголовком «Из отчётов охранной фирмы стало известно, как Ассанж превратил посольство в командный центр кампании по вмешательству в выборы» — материал, который на деле является «поклёпом» на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также «неуклюжей попыткой» выставить его лично и созданную им организацию как «агентов хаоса», работавших на Кремль в ходе президентских выборов в США 2016 года, пишет на платформе Medium бывший высокопоставленный сотрудник эквадорского посольства в Лондоне, а ныне правозащитник Фидель Нарваэс. Активист представил подробный разбор «ошибок, опущений, предвзятостей, спекуляций и недостоверной информации», которыми, по его мнению, кишит материал американского канала.

Как подчёркивает Нарваэс, обозреватели CNN сообщают, что Ассанж, проживая в посольстве, в ходе «подозрительных встреч» получал некие посылки, — и делают предположение о том, что активисту могли таким образом передавать связанные с американскими выборами 2016 года материалы, добытые хакерами, — однако всё это представляет собой чистой воды спекуляции, поскольку канал не приводит никаких доказательств в пользу своей версии. Более того, журналисты CNN даже не уверены в том, что Ассанжу вообще передавали хоть какие-то материалы для публикации, пишет автор.

В статье CNN также утверждается, что Ассанж встречался в стенах посольства «с россиянами и известнейшими хакерами», — и к нему действительно наведывались в том числе и граждане России: к примеру, «знаменитая группа Pussy Riot, враги Кремля», продолжает Нарваэс. А вот те люди, которых журналисты CNN именуют хакерами, на самом деле были специалистами по компьютерной безопасности и защите данных, однако канал предпочёл называть их по-другому, чтобы «лучше выдерживать общий предвзятый тон материала», убеждён автор.

Основным источником, на который опирается CNN, перечисляя «шокирующие подробности» о жизни Ассанжа в посольстве, являются отчёты испанской охранной фирмы UC Global, которую наняли эквадорские власти для слежки за Ассанжем, отмечает Нарваэс. По мнению бывшего сотрудника посольства, наиболее «шокирующим» здесь является то обстоятельство, что в CNN поверили этим отчётам — ведь донесения UC Global, по личному опыту экс-дипломата, отличались обилием преувеличений и паранойи, а порой в них попадались и недостоверные сведения. По мысли Нарваэса, это было связано прежде всего с тем, что UC Global была заинтересована в том, чтобы посеять как можно больше подозрений в отношении основателя WikiLeaks и его гостей, чтобы продемонстрировать полезность собственной деятельности для эквадорского посольства и оправданность потраченных на эти услуги средств. На деле же отчёты компании зачастую составлялись «малообразованными охранниками», которые нередко приводили в качестве источников найденные ими же материалы в интернете; то есть не исключено, что в отчётах UC Global, на которые теперь ссылается CNN, были данные, взятые из сообщений самого же CNN, иронизирует Нарваэс.

В материале CNN содержится немало неверной информации о режиме работы посольства: журналисты канала, в частности, утверждают — не предъявляя при этом никаких доказательств, — что Ассанж по первому требованию получил доступ к интернету и телефонной связи, став таким образом «привилегированным гостем», составил специальный список лиц, которым было разрешено заходить в здание посольства без предъявления удостоверений и обыска, и даже имел полномочия стирать имена своих гостей из журнала посещений; всё это, по версии CNN, может означать, что основатель WikiLeaks проводил тайные встречи, о которых так и не стало известно общественности, говорится в статье Нарваэса. Как возражает на это сам экс-дипломат, доступ к средствам связи вряд ли можно назвать особой «привилегией», а заявления о том, что некие лица могли заходить в посольство, не показывая охране удостоверений, просто не соответствуют действительности. Как предполагает автор, подобные утверждения делаются CNN намеренно, чтобы подкрепить «фантазии» западных изданий о «тайных гостях» Ассанжа.

Отдельно Нарваэс останавливается на заявлениях CNN о том, что Ассанж «провёл пять встреч с высокопоставленными сотрудниками контролируемого Кремлём канала RT». Как отмечает экс-дипломат, вне зависимости от того, какую редакционную политику проводит тот или иной связанный с государством канал, считать всех его журналистов «возможными агентами» спецслужб, как это подразумевается в тексте CNN, неправильно — ведь с таким же успехом можно было бы сказать, что все сотрудники BBC работают на британскую разведслужбу МI5. Кроме того, в штате RT в Лондоне состоят немало британских подданных — например, журналист Афшин Раттанзи, который несколько раз встречался с Ассанжем в стенах посольства и брал у него интервью, в том числе и во время президентских выборов в США 2016 года; это, впрочем, не значит, что Раттанзи работает на Кремль и передавал Ассанжу компромат, отмечает автор.

Журналисты CNN в своём материале также упоминают, что, по данным спецслужб США, RT активно сотрудничал с WikiLeaks в прошлом, а Ассанж к тому же в 2012 году в течение нескольких месяцев вёл на канале передачу. Между тем программу The World Tomorrow, которую вёл Ассанж, производила независимая британская компания, RT лишь приобрёл на неё права. А намёки CNN на то, что человек, ведущий программу на RT, автоматически становится марионеткой Кремля, просто не имеют под собой оснований — ведь по этой логике бывший премьер-министр Шотландии Алекс Салмонд, легендарный американский журналист Ларри Кинг, бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа или даже знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью, каждый из которых появлялся на RT, тоже будут агентами Кремля, смеётся Нарваэс.

Наконец, CNN сообщает, что RT «как минимум два раза публиковал статьи»* об очередной партии электронных писем членов нацкомитета Демократической партии до того, как о них официально сообщал сам WikiLeaks. Это, по мысли журналистов американского канала, дает основания полагать, что они координировали свои действия. Однако подобные предположения уже давно были опровергнуты: дело в том, что на своей странице в Twitter WikiLeaks сообщал о публикации очередной порции писем спустя некоторое время после появления этой информации на своем официальном сайте. Иными словами, журналисты RT просто-напросто мониторили сайт WikiLeaks и, обнаружив новые письма демократов, сразу же старались сделать то, к чему стремится любое СМИ — опубликовать информацию первым, объясняет экс-дипломат.

* ложное утверждение о том, что на RT информация выходила раньше, чем на WikiLeaks, было сделано журналистом «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (Radio Free Europe / Radio Liberty — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017), который опирался на время публикации твитов WikiLeaks, а не на время публикации материалов на сайте организации.