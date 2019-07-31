Эквадорский экс-дипломат: CNN возвёл очередной поклёп на Ассанжа

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Украинского омбудсмена вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос уполномоченного Верховной рады страны по правам человека Людмилу Денисову. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Андрея Тарасова.
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за все время.
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Эксперт прокомментировал планы реформ на Украине
Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
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Эксперты составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ
Эксперты составили рейтинг 200 российских городов по качеству работы служб ЖКХ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал Domofond.ru.
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Более 200 человек госпитализированы в Токио из-за жары
В больницы Токио с подозрением на тепловой удар 31 июля были доставлены 222 человека, 14 из которых находятся в тяжёлом состоянии.
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В Совфеде оценили позицию комитета сената США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение комитета сената конгресса США по международным делам проголосовать за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в регионах в начале августа
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в регионах в начале августа.
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Минеев: я бы хотел пошуметь хорошим подписанием в UFC
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев заявил о желании подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
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В Конго от вируса Эбола скончался ещё один человек
Власти Демократической Республики Конго (ДРК) подтвердили ещё один случай смерти от вируса Эбола.
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Медведев потребовал тушить пожары в Сибири «не из окон министерств»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в Сибири заявил, что федеральный центр окажет помощь регионам, где горят леса, но пожары нужно тушить «не из окон министерств».
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Рябцева — о несогласованной акции в Москве: у оппозиции есть только желание похайпить и пошуметь
Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Олеся Рябцева, которая баллотируется от партии «Справедливая Россия», прокомментировала заявление мэра Москвы Сергея Собянина о несогласованной акции протеста в столице.
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СМИ: «Динамо» интересуется форвардом «Интера»
Бразильский нападающий Габриэль Барбоза, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», попал в сферу интересов московского «Динамо».
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Грызлов отметил снижение количества обстрелов в Донбассе
Полпред России в контактной группе по ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что режим тишины в Донбассе в основном соблюдается с 21 июля 2019 года.
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Матч четвёртого тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» пройдёт при участии системы VAR
На встрече четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Краснодаром» будет работать система видеопомощи судьям (VAR).
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Адвокат рассказал об улучшении состояния Марии Бутиной
Адвокат осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил в эфире RT, что в настоящее время она находится во Флориде в тюрьме Таллахасси. По его словам, чувствует она себя намного лучше.
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Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
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Фьюри считает бой с Поветкиным выходом на новый уровень
Британский боксёр-тяжеловес Хьюи Фьюри отдал должное сопернику по следующему поединку россиянину Александру Поветкину и добавил, что уверен в победе.
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В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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«Боруссия» пожелала Шюррле успехов в «Спартаке»
Бывший клуб новичка московского «Спартака» Андре Шюррле дортмундская «Боруссия» пожелал футболисту успехов в Москве.
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В Донбассе из-за детонации боеприпасов закрыли КПП «Гнутово»
В пресс-центре Объединённых сил Украины объявили о закрытии пункта пропуска «Гнутово» из-за детонации неразорвавшихся снарядов.
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В Нижнем Новгороде задержали мать двоих детей по подозрению в истязании сына
В Нижнем Новгороде задержана 29-летняя мать двоих детей, подозреваемая в истязании сына. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное СУ СК России.
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Полиция возбудила дело из-за нападения на «Укринформ»
Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения группы радикалов на пресс-центр агентства «Укринформ». Об этом заявила представитель пресс-службы Шевченковского районного управления киевской полиции Анна Зубрева.
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Трое немецких туристов погибли на Аляске
У ледника Вальдес на Аляске обнаружена тела трёх немецких туристов.
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ХК «Сочи» расторг контракт с Анисиным
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» расторг пробный контракт с нападающим Михаилом Анисиным.
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СК заявил о причастности замдиректора пермской школы к гибели девочки
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о халатности в отношении заместителя директора школы №3 в городе Краснокамске Пермского края в связи с гибелью ученицы.
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Трамп назвал победой решение суда отклонить иск о «сговоре с Россией»
Президент США Дональд Трамп назвал победой решение суда отклонить иск Национального комитета Демократической партии о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года в Соединённых Штатах.
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«Укртранснафта» заявила о получении компенсации за ЧП с «Дружбой»
«Укртранснафта» получила от «Транснефти» €2,3 млн компенсации за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».
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Поветкин назвал бой с Х. Фьюри ответственным поединком
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин прокомментировал предстоящий поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона мира британцем Хьюи Фьюри.
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СК направил в суд дело о гибели 11 пассажиров катамарана на Волге
Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении двух инспекторов отделения госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Волгоградской области в связи с гибелью 11 человек на катамаране на Волге.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале августа
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с газетой «Известия» рассказала о погоде в Москве в начале августа.
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Премьер-министр Самоа вступился за спортсменок, которых обыграла трансгендерная женщина
Премьер-министр Самоа Туилаепа Малиелегаои заявил, что был шокирован победой 41-летней женщины-трансгендера Лорел Хаббард на Тихоокеанских играх.
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У ряда сотрудников московского метро появились специальные нагрудные значки
У ряда сотрудников Московского метрополитена появились специальные нагрудные значки, сообщает сайт «Москва 24».
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Стали известны претенденты на приз футболисту года по версии ФИФА
В десятку претендентов на престижное звание вошли лишь полевые игроки, трое из которых представляют «Ливерпуль», а ещё двое выступали в прошлом сезоне за «Аякс».
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«Спартак» подписал контракт с Шюррле
Московский «Спартак» заключил контракт с немецким полузащитником дортмундской «Боруссии», чемпионом мира 2014 года Андре Шюррле.
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В ПФР назвали причину проверок пенсионных фондов Генпрокуратурой
Генеральная прокуратура России проведёт проверку негосударственных пенсионных фондов из-за массовых обращений граждан по поводу неправомерного перевода пенсионных накоплений.
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Минобороны создало штаб по тушению пожаров в Красноярском крае
Министр обороны России Сергей Шойгу дал указание создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
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В Белом доме назвали конструктивными торговые переговоры с КНР
В Белом доме сообщили, что торговые переговоры между представителями Соединённых Штатов и Китая прошли конструктивно, ожидается продолжение дискуссий в сентябре.
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К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий
К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва».
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В Оренбурге обсудили передачу одной из трасс в федеральную собственность
В Оренбурге состоялось совещание с участием министра транспорта России Евгения Дитриха и врио губернатора Дениса Паслера. Обсуждалась передача трассы Оренбург — Орск в федеральную собственность, передаёт RIA56.
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В Белграде откроется музей Джоковича
В 2020 году в центре Белграда появится музей, посвящённый первой ракетке мира Новаку Джоковичу.
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В Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста
В Санкт-Петербурге рассказали о ремонте Первого Инженерного моста, сообщает НСН.
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В Приамурье оценили предварительный ущерб от потери урожая
Власти Амурской области заявили, что ущерб от потери урожая в регионе из-за паводка, по предварительным данным, составил около 1,5 млрд рублей.
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Соболев признан лучшим футболистом июля в РПЛ
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) подвела итоги голосования болельщиков и экспертов за лучшего футболиста июля.
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В Удмуртии разработают культурно-туристический портал
В Удмуртии планируют разработать культурно-туристический портал, сообщает интернет-издание «Сусанин».
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В порту Ростова-на-Дону задержали судно из-за долгов перед экипажем
В порту Ростова-на-Дону задержали теплоход Vostok под флагом Того после жалоб членов экипажа на невыплату зарплаты в размере более $71 тыс. Об этом заявили в Российском профессиональном союзе моряков.
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В Уфе рассказали о программе мероприятий в честь Дня ВДВ
В Уфе рассказали о программе мероприятий на 2 августа, когда будет отмечаться День Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает Mkset.ru.
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В Тюменской области завели дело по факту гибели мужчины и ребёнка при взрыве газа
В Тюменской области завели уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины и его десятилетней внучки при взрыве газа, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
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В МЧС рассказали о ситуации с тушением пожаров в Красноярском крае
В пресс-службе МЧС России сообщили, что группировка по тушению лесных пожаров в Красноярском крае составила почти 800 человек и 400 единиц техники.
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Четыре футболистки сборной США номинированы на звание игрока года по версии ФИФА
Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) огласила имена номинанток на звание лучшего игрока 2019 года.
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Число пострадавших от хлопка на заводе в Перми возросло до пяти
В результате хлопка на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия пострадали пять человек. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский.