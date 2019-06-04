WSJ: решение шведского суда упростит экстрадицию Ассанжа в США

Шведский суд отклонил просьбу прокуратуры о заочном аресте Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме, пишет The Wall Street Journal. Благодаря этому шагу США и скандинавской стране не придётся участвовать в долгом споре об экстрадиции основателя WikiLeaks, что упростит его потенциальную выдачу американскому правосудию, считает издание.

Суд в Швеции отказался выдавать ордер на арест Джулиана Ассанжа. Этот шаг может облегчить усилия США по экстрадиции основателя WikiLeaks, пишет The Wall Street Journal.

Если бы суд удовлетворил просьбу прокуратуры, то шведская сторона могла бы сделать запрос об экстрадиции Ассанжа. Долгий спор между скандинавской страной и американскими властями мог бы на неопределённый срок перенести потенциальную отправку разоблачителя в США, рассуждает издание.

The Wall Street Journal напоминает, что в прошлом месяце шведская прокуратура объявила, что возобновляет расследование в отношении Ассанжа по делу об изнасиловании. Представители обвинения заявили, что будут добиваться его ареста, а затем перевода в скандинавскую страну.

Но шведский судья постановила, что для продолжения расследования заочный арест Ассанжа не требуется. Она предложила прокурорам отправиться в Британию, где в настоящий момент под стражей находится основатель WikiLeaks, и допросить его там.

Ранее федеральный суд США инкриминировал Ассанжу участие в заговоре по взлому правительственных компьютеров. Основой для обвинения послужили тысячи секретных документов, опубликованных на сайте WikiLeaks в 2010 и 2011 году.

В мае американские власти выдвинули новые «спорные обвинения» против разоблачителя в рамках закона о борьбе со шпионажем. Они вновь ссылались на всё те же размещённые на WikiLeaks документы, в том числе докладные записки Госдепартамента, в которых содержались имена его источников.

Защитники свободной прессы раскритиковали новые обвинения властей США в адрес Ассанжа, усмотрев в них явное сходство с преследованием журналистов, которые раскрывают секретную правительственную информацию. Они обратили внимание, что закон по борьбе со шпионажем в первую очередь применялся против американских чиновников, подчёркивает The Wall Street Journal.