WSJ: решение шведского суда упростит экстрадицию Ассанжа в США
Суд в Швеции отказался выдавать ордер на арест Джулиана Ассанжа. Этот шаг может облегчить усилия США по экстрадиции основателя WikiLeaks, пишет The Wall Street Journal.
Суд в Швеции отказался выдавать ордер на арест Джулиана Ассанжа. Этот шаг может облегчить усилия США по экстрадиции основателя WikiLeaks, пишет The Wall Street Journal.
Специалисты российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) окажут помощь Индии в отборе кандидатов в национальный отряд космонавтов. Об этом сообщил РИА Новости глава центра, Герой России Павел Власов.
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев, передаёт SkyNewsArabia.
В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.
Госсекретарь США Майк Помпео, оценивая риски реализации «Северного потока — 2» для ЕС, призвал европейские страны выстроить независимую от России энергетическую базу.
Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с гибелью пятилетнего мальчика, предположительно, раненного его подчинёнными. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Euronews выразил мнение, что деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei не отвечает западным стандартам.
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия приветствует решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по участию страны в июньской сессии организации.
В Красноярске пожарным удалось локализовать крупное возгорание на складе с горюче-смазочными материалами, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил посадку в Тихом океане, сообщает американская компания в своём Twitter.
В ливанском Триполи группа террористов совершила три атаки на военный патруль и сотрудников полиции, один военнослужащий погиб и несколько сотрудников правоохранительных органов ранены, сообщает LBC.
Полиция прибыла в расположение сборной Бразилии по футболу, чтобы вызвать нападающего Неймара в участок для дачи показаний по делу об изнасиловании.
Воздушно-космические силы РФ (ВКС) провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны на полигоне в Казахстане, сообщает Минобороны России.
Американская модель Кинси Волански, которая выбежала на поле финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», заявила, что приедет в Россию.
Американский лидер Дональд Трамп заявил о поддержке Великобритании в вопросе выхода страны из Евросоюза, но подчеркнул важность соблюдения экономической и финансовой стабильности в мире.
Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере поднимется в десятку лучших игроков по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Теннисист Карен Хачанов стал первым россиянином с 2010 года, которому удавалось выходить в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть пятилетнего мальчика, который скончался после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области из огнестрельного оружия.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил прогресс Карена Хачанова после его победы над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в четвёртом круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
Председательствующий в Совете Безопасности постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби заявил, что ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косове, включая россиянина Михаила Краснощёкова, будет вынесена на обсуждение Совбеза 10 июня.
Наталья Паршикова освобождена от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта России.
Российский видеоблогер, кинокритик Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о судебном иске кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей, поданном против него из-за видеообзора на фильм «За гранью реальности».
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу мексиканца Энди Руиса над британцем Энтони Джошуа.
Минвостокразвития России разработало критерии использования «дальневосточных гектаров», сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.
Компания Apple анонсировала новую версию iOS 13 с тёмным режимом работы (Dark Mode).
Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.
Американский рэпер Jay Z стал первым хип-хоп артистом, который заработал $1 млрд, пишет Forbes.
Злостным нарушителям правил дорожного движения в России могут запретить пользоваться каршерингом, сообщает газета «Известия».
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в матче четвёртого круга второго в этом сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг сноса бюста советского маршала Георгия Жукова в Харькове.
Роспотребнадзор рассказал о регионах, где в 2018 году был выявлен самый высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад, размещённый на сайте ведомства.
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев попрощался с командой после окончания срока своего контракта.
США готовы вести переговоры с Ираном на всех уровнях, в том числе на высшем, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS.
В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
В зоопарке Ростова-на-Дону рассказали о рождении пятерых муфлонов и гуанако, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Россиянка Ольга Муллина завоевала золото в прыжках с шестом на турнире по лёгкой атлетике в венгерской Татабанье.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что вероятность того, что российская делегация примет участие в июньской сессии ПАСЕ, существует, но только при гарантии того, что против неё не будут приниматься дискриминационные меры.
Полузащитник сборной России Юрий Газинский из-за полученной травмы в контрольной игре с клубом «Чертаново» (6:0) не сможет помочь национальной команде в матчах отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
В Санкт-Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников, сообщает kp.ru.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на заседании Объединённой коллегии МВД России и полиции Армении, которое состоялось в Ереване. Об этом говорится в сообщении на сайте российского министерства.
Бразильский футбольный клуб «Атлетико Паранаэнсе» отказал петербургскому «Зениту» в трансфере защитника своей команды Ренана Лоди.
Сотрудник ООН Михаил Краснощёков, пострадавший от действий силовиков в Косове, успешно идёт на поправку в медицинском учреждении в Белграде. Об этом сообщили в Минобороны Сербии.
Румынская теннисистка Симона Халеп с разгромным счётом обыграла Игу Свёнтек из Польши в матче четвёртого круга второго в этом сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы». При этом глава государства не уточнил, о ком именно идёт речь.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.