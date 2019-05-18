NPR: Челси Мэннинг снова окажется за решёткой

Отказ бывшей военнослужащей армии США Челси Мэннинг от сотрудничества со следствием по делу WikiLeaks привёл к тому, что её вновь отправили под стражу, пишет NPR. Мэннинг вменяется сговор с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Издание напоминает, что ранее Мэннинг уже признавала вину в передаче WikiLeaks секретных данных, за что получила 35-летний тюремный срок и вышла по амнистии в 2017 году.
Бывшая военнослужащая армии США Челси Мэннинг отказалась сотрудничать со следствием по делу WikiLeaks — и была снова отправлена под стражу, сообщает NPR.
Ранее Мэннинг заявляла, что угроза повторного заключения не изменит её позиции. «Я не буду сотрудничать с этими или какими-либо другими присяжными, вне зависимости от обстоятельств», — приводит издание цитату Мэннинг. По её словам, прокуроры поставили её в безвыходное положение.
NPR пишет, что Мэннинг должна содержаться под стражей до конца следствия или же до её признания: кроме того, после 30 дней заключения её будут каждый день штрафовать на $500, а после 60 дней — на $1 тыс.
По мнению адвоката Мэннинг, «США больше беспокоятся об огласке этих документов, чем об их содержании».
Как напоминает издание, Мэннинг провела семь лет в военной тюрьме Канзаса: в 2013 году она признала вину в передаче секретных военных данных WikiLeaks. Однако в 2017 году она была освобождена досрочно, после того как бывший президент США Барак Обама решил сократить её срок.
Однако у Мэннинг вновь возникли проблемы после отказа сотрудничать со следствием: её обвиняют в сговоре с Джулианом Ассанжем, который якобы помогал ей взламывать компьютерные пароли, чтобы получить доступ к засекреченной информации. В результате её вновь заключили под стражу — Мэннинг провела за решёткой более 60 дней, причём 28 из них в одиночной камере. На прошлой неделе она была освобождена, однако её свобода длилась недолго, отмечает NPR: федеральный суд восточного округа Вирджинии выпустил новую повестку, обязавшую Мэннинг вновь ответить на те же вопросы перед новой комиссией присяжных.
По словам главного федерального прокурора восточного округа Вирджинии Захари Тервиллигера, «всё, что от неё требуется, это правдиво отвечать на вопросы, ей была дарована амнистия, фактически возвращены 28 лет жизни — а теперь она просто отказывается отвечать на вопросы, являющиеся частью уголовного расследования».