NPR: Челси Мэннинг снова окажется за решёткой

Отказ бывшей военнослужащей армии США Челси Мэннинг от сотрудничества со следствием по делу WikiLeaks привёл к тому, что её вновь отправили под стражу, пишет NPR. Мэннинг вменяется сговор с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Издание напоминает, что ранее Мэннинг уже признавала вину в передаче WikiLeaks секретных данных, за что получила 35-летний тюремный срок и вышла по амнистии в 2017 году.

Бывшая военнослужащая армии США Челси Мэннинг отказалась сотрудничать со следствием по делу WikiLeaks — и была снова отправлена под стражу, сообщает NPR.

Ранее Мэннинг заявляла, что угроза повторного заключения не изменит её позиции. «Я не буду сотрудничать с этими или какими-либо другими присяжными, вне зависимости от обстоятельств», — приводит издание цитату Мэннинг. По её словам, прокуроры поставили её в безвыходное положение.

NPR пишет, что Мэннинг должна содержаться под стражей до конца следствия или же до её признания: кроме того, после 30 дней заключения её будут каждый день штрафовать на $500, а после 60 дней — на $1 тыс.

По мнению адвоката Мэннинг, «США больше беспокоятся об огласке этих документов, чем об их содержании».

Как напоминает издание, Мэннинг провела семь лет в военной тюрьме Канзаса: в 2013 году она признала вину в передаче секретных военных данных WikiLeaks. Однако в 2017 году она была освобождена досрочно, после того как бывший президент США Барак Обама решил сократить её срок.

Однако у Мэннинг вновь возникли проблемы после отказа сотрудничать со следствием: её обвиняют в сговоре с Джулианом Ассанжем, который якобы помогал ей взламывать компьютерные пароли, чтобы получить доступ к засекреченной информации. В результате её вновь заключили под стражу — Мэннинг провела за решёткой более 60 дней, причём 28 из них в одиночной камере. На прошлой неделе она была освобождена, однако её свобода длилась недолго, отмечает NPR: федеральный суд восточного округа Вирджинии выпустил новую повестку, обязавшую Мэннинг вновь ответить на те же вопросы перед новой комиссией присяжных.