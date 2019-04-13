Times: Ассанжу в США грозят десятки лет тюрьмы, и британская оппозиция призывает его не выдавать

Если основатель Wikileaks Джулиан Ассанж будет экстрадирован в США, ему скорее всего предъявят обвинения по множеству статей, в результате чего ему будет грозить тюремный срок в несколько десятков лет, пишет британская The Times. Как сообщает газета, члены британской официальной оппозиции уже призвали правительство заблокировать экстрадицию активиста.

Основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, арестованному в посольстве Эквадора в Лондоне в минувший четверг, в случае его экстрадиции в США грозит тюремной срок длительностью в несколько десятков лет, сообщает The Times.

По данным газеты, согласно обнародованным минюстом США официальным обвинениям в адрес активиста, ему вменяется «сговор с целью компьютерного взлома», и по этому обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы. Тем не менее, когда Ассанж окажется на американской территории, ему вероятнее всего будут предъявлены обвинения по десяткам других статей, включая и шпионаж, который карается в США тюремным сроком до 20 лет.

Как отмечается в материале The Times, Ассанж уже через несколько часов после ареста предстал перед судом в Лондоне, где его признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда активист, безуспешно пройдя через все судебные инстанции Великобритании в попытке опротестовать свою экстрадицию в Швецию в связи с предъявленными ему там обвинениями в сексуальном насилии, решил укрыться в эквадорском посольстве, напоминает обозреватель The Times. Теперь Ассанжу грозит до одного года лишения свободы в Великобритании; при этом, согласно британским законам, он должен будет провести как минимум полгода в британской тюрьме, прежде чем начнутся юридические процедуры связанные с его экстрадицией в США. По оценке экспертов, экстрадиция основателя Wikileaks может занять два года, говорится в статье.

По данным The Times, в Швеции на Ассанжа было заведено несколько уголовных дел после того, как несколько гражданок этой страны обвинили его в сексуальном насилии. Ряд дел были прекращены из-за истечения срока давности, тогда как ещё одно, связанное с более серьёзным преступлением, чем в других делах, было прекращено шведской прокуратурой из-за того, что Ассанж укрылся в эквадорском посольстве, пишет газета. Как подчёркивает журналист издания, предполагаемая жертва активиста уже призвала шведские власти привлечь его к ответственности, после чего Швеция заявила, что может возобновить последнее дело.

Арест Асанжа стал возможен потому, что Эквадор лишил его статуса беженца, отмечает автор статьи. Власти страны обосновали такой шаг тем, что Ассанж нарушил условия, на которых ему предоставлялось убежище, поскольку «вмешивался в дела других стран». Эквадорский президент Ленин Морено назвал Ассанжа «жалким хакером» и «избалованным паршивцем», а министр внутренних дел Мария Паула Ромо обвинила его в том, что он размазывал по стенам посольства экскременты, пишет The Times.

В частности, лидер официальной оппозиции и глава Лейбористской партии Джереми Корбин написал в «Твиттере»: «Британскому правительству следует выступать против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США за то, что он явил миру доказательства зверств, совершённых в Ираке и Афганистане». В свою очередь, теневой министр внутренних дел Дайан Эббот в телевизионном интервью заявила: «Мы все понимаем, что здесь к чему. Дело не в обвинениях в изнасиловании, какими бы серьёзными они ни были, а в Wikileaks и всей той неудобной информации о деятельности американских вооружённых сил и спецслужб. Если шведское правительство хочет предъявить ему те обвинения, я считаю, что Ассанж должен предстать перед уголовным судом. Что же до попытки американцев добиться экстрадиции — нам следует эту экстрадицию заблокировать».