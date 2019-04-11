Sky News: в Лондоне арестован Джулиан Ассанж

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне, передаёт Sky News. Последние семь лет он укрывался в посольстве Эквадора, где его и задержали, после того как правительство Эквадора отменило решение о предоставлении ему политического убежища. В ближайшее время Ассанж предстанет перед судом.
Да, с семилетним добровольным заключением Джулиана Ассанжа покончено. В настоящий момент он содержится под стражей полиции Лондона и в ближайшие часы или дни должен быть доставлен в Магистратский суд Вестминстера.
Согласно обнародованному полицией Лондона заявлению, сотрудники полиции арестовали Ассанжа в посольстве Эквадора, где он скрывался и просил об убежище на протяжении последних семи лет. В заявлении сказано, что Ассанж был задержан в посольстве, так как полицию туда вызвал сам посол, после того как Эквадор лишил Ассанжа статуса беженца.
Отношения Ассанжа с правительством Эквадора ухудшались на протяжении последних нескольких месяцев после избрания нового президента страны, который не так благоволил разоблачителю, как его предшественник.
Только вчера организация WikiLeaks созвала пресс-конференцию. Её представители заявили об утечке записей камер видеонаблюдения и аудиозаписей разговоров Ассанжа с его адвокатом и врачом, сделанных в посольстве. Группа лиц, находящаяся в Испании, пыталась шантажировать WikiLeaks, требуя за доступ к данным 3 миллиона евро.
В том, что касается этого дела, WikiLeaks, в конечном счёте, обвинила американское правительство в оказании давления на эквадорцев, чтобы те пошли на такой шаг. Нам известно, что американское правительство хочет, чтобы Ассанж оказался на их территории, чтобы они смогли обвинить его в обнародовании засекреченной информации о США.
Кроме того, нам известно, что в США предпринимались в этой связи определённые юридические шаги, но подробности держатся в тайне. Однако Джулиан Ассанж и WikiLeaks всегда опасались, что даже несмотря на то, что его задержала британская полиция просто за то, что он получил убежище и не согласился на процедуру экстрадиции, связанную с делом о сексуальном насилии в Швеции, (его могут выдать США. — ИноТВ). Хотя само дело оказалось закрыто за сроком давности, ордер на арест до сих пор действителен. Теперь WikiLeaks и Джулиан Ассанж опасаются, что Соединённые Штаты будут добиваться его экстрадиции.
Теперь остаётся только гадать, сколько времени он проведёт в британской тюрьме. Без всяких сомнений, Ассанжа попытаются экстрадировать в США в установленном порядке.
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