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Daily Mail: к Ассанжу в эквадорское посольство не пустили адвокатов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Адвокатов Джулиана Ассанжа не пустили в посольство Эквадора в Лондоне для встречи с подопечным, заявил сайт WikiLeaks на своей странице в соцсетях. Как пишет Daily Mail, недавно латиноамериканская страна отозвала своего посла в Великобритании, при котором активист получил убежище в 2012 году. Теперь Ассанж опасается, что его могут передать полиции.
Daily Mail: к Ассанжу в эквадорское посольство не пустили адвокатов
Reuters

Адвокатам основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года живёт в посольстве Эквадора в Лондоне, не дают видеться с подзащитным, сообщает Daily Mail.

По информации, появившейся на странице WikiLeaks в Twitter, адвокатов Айтора Мартинеса и Джен Робинсон не пустили к Ассанжу. Как добавляет издание, 47-летнему активисту, который скрывается в эквадорском посольстве от экстрадиции в США за разглашение государственных секретных данных, во вторник 27 ноября предстоит слушание в американском суде.

Юристы пытались попасть к своему клиенту, чтобы подготовиться к заседанию, на котором будет решаться вопрос б отмене режима секретности, установленного в отношении предъявленных Ассанжу обвинений. Ранее в этом же месяце стало известно, что США выдвинули против активиста «секретные обвинения». Однако адвокаты заявили, что по собственной воле представать перед судом Ассанж в Америку не поедет.

Как отмечает Daily Mail, после семи месяцев почти полной изоляции от внешних контактов основателю WikiLeaks только недавно разрешили принимать посетителей. В октябре Эквадор заявил о восстановлении связей Ассанжа с внешним миром. Впрочем, гости активиста стали подвергаться более скрупулёзной проверке.

Недавно Эквадор отозвал своего посла в Великобритании Карлоса Абада Ортиса, при котором Ассанж получил убежище. Поэтому активист опасается, что латиноамериканская страна хочет выставить его из посольства и, возможно, даже передать полиции.

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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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