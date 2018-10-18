Guardian: Эквадор пытался отправить Ассанжа в Россию под видом дипломата

В конце 2017 года власти Эквадора пытались наделить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа дипломатическим статусом, для того чтобы отправить его в Россию, сообщает The Guardian. Тем не менее, как утверждает издание, Великобритания сорвала план, отказавшись признать Ассанжа сотрудником дипмиссии.
Эквадор пытался переправить Джулиана Ассанжа в Россию, сообщает The Guardian. Об этом свидетельствуют документы эквадорского правительства, обнародованные членом парламента страны от оппозиции Паолой Винтимилья.
В Кито собирались наделить Ассанжа статусом политического консультанта Эквадора в Москве с месячной заработной платой размером $2 тыс. Кроме того, документы свидетельствуют о том, что Эквадор попытался получить дипломатическую карточку для основателя WikiLeaks.
Тем не менее, Министерство иностранных дел Великобритании официально отказалось признать Ассанжа сотрудником дипломатической миссии, что не позволило претворить план в жизнь. В письме министерства от 21 декабря 2017 года сказано, что в Великобритании не считают Джулиана Ассанжа «приемлемым членом» миссии.
The Guardian отмечает, что новые данные подкрепляют недавний репортаж британского издания, который в Министерстве иностранных дел России окрестили «фейковой новостью». В статье сообщалось, что российские дипломаты в прошлом году пытались организовать побег главе WikiLeaks из посольства Эквадора в Лондоне. Это была не первая попытка журналиста переехать в Россию. Так, Ассанж подавал документы на российскую визу ещё в 2010 году.
Издание напоминает, что связи Ассанжа с Россией оказались под пристальным вниманием ещё в 2016 году, когда страна предположительно передала в распоряжение WikiLeaks электронные письма Хиллари Клинтон. Несмотря на «растущее количество доказательств», Ассанж отрицает, что письма были переданы ему российским правительством, заявляет британская газета.
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