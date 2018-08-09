Berliner Zeitung: Ассанжа пригласили в США дать показания о «российском вмешательстве»

Создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, возможно, выступит перед комитетом сената США по разведке и ответит на вопросы о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года, сообщает Berliner Zeitung. Как напоминает издание, Ассанж уже более шести лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне, стараясь избежать экстрадиции в США по обвинению в публикации конфиденциальных документов.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен по возможности выступить перед комитетом сената США по разведке на тему «возможного вмешательства Москвы в американские президентские выборы», сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на публикацию WikiLeaks в Twitter. По данным WikiLeaks, Ассанж получил от комитета приглашение в письменной форме. В письме ему предложили пройти допрос, при этом место и время «приемлемы для обеих сторон».
Как напоминает издание, Ассанж уже более шести лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне с целью избежать экстрадиции в США. Вашингтон обвиняет его в публикации конфиденциальных документов, касающихся войн в Афганистане и Ираке и сайта WikiLeaks.
В ходе прошлой президентской предвыборной кампании в Америке WikiLeaks также опубликовал электронные письма членов Демократической партии, якобы похищенные «российскими хакерами», и тем самым нанёс ущерб Хиллари Клинтон. В свою очередь, правительство Эквадора «дало чётко понять, что хочет избавиться от Ассанжа как можно быстрее».
После того как Ассанж раскритиковал власти Испании во время их конфликта с Каталонией, он лишился доступа к интернету, так как нарушил требование Эквадора о неучастии в политических вопросах. При этом Ассанж отказывается покидать посольство до тех пор, пока не получит гарантию того, что не будет экстрадирован в США, резюмирует Berliner Zeitung.
Председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани в беседе с RT прокомментировал решение Госдепа США ввести новые санкции в отношении России из-за инцидента в Солсбери.
Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов заняли второе и третье места в соревнованиях по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго.
Народный артист России Михаил Боярский, сопредседатель общероссийского движения «За права курильщиков», в беседе с НСН прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что нарушителям антитабачного законодательства за первое полугодие 2018 года назначили более 70 млн рублей штрафов.
В Ульяновске вынесли приговор в отношении мужчины, признанного виновным в применении насилия по отношению к сотруднику Росгвардии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
Франция обеспокоена ростом напряжённости в секторе Газа и призывает израильскую и палестинскую стороны соблюдать перемирие. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой французского МИД.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала на своей странице в Facebook свежие фотографии осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова, которые были получены от российского омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой.
Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о якобы притеснениях крымских татар в Крыму.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила ФСИН предоставить омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой фотографию украинского режиссёра Олега Сенцова, находящегося в заключении в России, которая отражала бы состояние его здоровья.
В дисциплинарном комитете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказали о ходе рассмотрения инцидента с нападением на российских журналистов до и во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Спартак», который состоялся в Салониках.
Пресс-служба московского «Спартака» выпустила официальное заявление относительно инцидентов с российскими журналистами, которые произошли в Греции во время матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с клубом ПАОК.