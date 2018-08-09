Berliner Zeitung: Ассанжа пригласили в США дать показания о «российском вмешательстве»

Создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, возможно, выступит перед комитетом сената США по разведке и ответит на вопросы о «российском вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года, сообщает Berliner Zeitung. Как напоминает издание, Ассанж уже более шести лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне, стараясь избежать экстрадиции в США по обвинению в публикации конфиденциальных документов.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен по возможности выступить перед комитетом сената США по разведке на тему «возможного вмешательства Москвы в американские президентские выборы», сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на публикацию WikiLeaks в Twitter. По данным WikiLeaks, Ассанж получил от комитета приглашение в письменной форме. В письме ему предложили пройти допрос, при этом место и время «приемлемы для обеих сторон».

Как напоминает издание, Ассанж уже более шести лет находится в посольстве Эквадора в Лондоне с целью избежать экстрадиции в США. Вашингтон обвиняет его в публикации конфиденциальных документов, касающихся войн в Афганистане и Ираке и сайта WikiLeaks.

В ходе прошлой президентской предвыборной кампании в Америке WikiLeaks также опубликовал электронные письма членов Демократической партии, якобы похищенные «российскими хакерами», и тем самым нанёс ущерб Хиллари Клинтон. В свою очередь, правительство Эквадора «дало чётко понять, что хочет избавиться от Ассанжа как можно быстрее».

После того как Ассанж раскритиковал власти Испании во время их конфликта с Каталонией, он лишился доступа к интернету, так как нарушил требование Эквадора о неучастии в политических вопросах. При этом Ассанж отказывается покидать посольство до тех пор, пока не получит гарантию того, что не будет экстрадирован в США, резюмирует Berliner Zeitung.