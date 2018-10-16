Guardian: это тюремный режим — от Ассанжа потребовали убирать ванную и кормить кота

Правительство Эквадора определило новые правила проживания основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне, сообщает The Guardian. В случае несоблюдения требований, среди которых значится поддержание чистоты в ванной и забота о коте, Ассанж лишится дипломатического убежища в Эквадоре.

Эквадор изложил Джулиану Ассанжу новые «строгие» правила проживания в посольстве страны в Лондоне. В частности, журналисту и основателю сайта WikiLeaks запретили комментировать в интернете политические события, а также от него потребовали мыть ванную комнату и лучше заботиться о своём коте, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что Ассанж, который живёт в посольстве Эквадора с июня 2012 года, должен согласовывать с дипломатическим персоналом каждого гостя за три дня до предполагаемой даты визита. Также он должен воздерживаться от любых действий, «которые считаются политическими или вмешательства во внутренние дела других государств».

В то же время правительство Эквадора частично сняло основателю WikiLeaks ограничение доступа в интернет, однако использовать его он может исключительно с собственных устройств.

The Guardian напоминает, что Эквадор закрыл Ассанжу доступ в интернет в марте этого года, поскольку тот нарушил договорённость с посольством, которую он подписал в конце 2017-го. В соответствии с ней он не должен был посредством своих сообщений вмешиваться в дела других государств.

Что касается кота, от Ассанжа потребовали следить за «благополучием, питанием, гигиеной» его питомца, а также обеспечивать ему «надлежащий уход». В противном случае кот будет отдан в другую семью или отправлен в приют для животных. Отдельно в правилах прописана необходимость соблюдения Ассанжем и его гостями чистоты в ванной комнате.

Кроме того, с 1 декабря 2018 года посольство больше не будет оплачивать его расходы на питание, медицину и прачечную.

«Это фактически тюремный режим. Это противоречит человеческому достоинству Ассанжа, как человека, которому было предоставлено убежище», — приводит издание слова адвоката журналиста Карлоса Поведы.

Вместе с тем Эквадор оставил за собой право лишения основателя сайта WikiLeaks дипломатического убежища в стране, в случае нарушения установленных правил, передаёт The Guardian.