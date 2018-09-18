Sky News: Ассанж планировал «побег» из Британии в Россию

В 2010 году Джулиан Ассанж подавал документы на российскую визу, сообщает Sky News со ссылкой на недавно обнародованные данные. По словам телеканала, незадолго до этого запроса основатель WikiLeaks опубликовал первую порцию документов Госдепа США и был обвинён в сексуальных преступлениях властями Швеции.

В 2010 году Джулиан Ассанж планировал сбежать из Великобритании в Россию. Согласно просочившейся в СМИ информации, основатель сайта WikiLeaks обращался с запросом на получение визы в российское консульство в Лондоне, передаёт Sky News.

В письме от 30 ноября журналист попросил забрать паспорт из консульства своего друга Израэля Шамира. За день до этого WikiLeaks опубликовал первую порцию документов Госдепа США. Кроме того, как раз в это же время Интерпол объявил о розыске Ассанжа по обвинениям в сексуальных домогательствах и изнасиловании, «фактически не допустив его какое-либо перемещение в Россию».

Сам основатель WikiLeaks всегда отрицал предъявленные ему обвинения. При этом он настаивал, что после экстрадиции в Швецию его передадут американским властям, отмечает телеканал.

Тем временем Вашингтон проявляет повышенный интерес к отношениям Ассанжа с Москвой. По мнению ФБР, во время президентских выборов 2016 года российские спецслужбы напрямую передавали WikiLeaks похищенную переписку главы избирательной кампании Хиллари Клинтон и других видных представителей Демократической партии США, обращает внимание Sky News.

Сведения о бывших участниках WikiLeaks, включая банковские счета, телефонные номера и авиабилеты, впервые были опубликованы агентством Associated Press. Документы показывают, что сторонники Ассанжа начали работать над его освобождением сразу после того, как 7 декабря 2010-го он сдался британской полиции. Так, гватемальская правозащитница Рената Авила советовала разоблачителю уплыть на корабле в Бразилию.

Неизвестно, насколько серьёзно Ассанж рассматривал возможность побега. Однако с 19 июня 2012 года он продолжает жить в здании посольства Эквадора в Лондоне, подчёркивает Sky News.