Sky News: Ассанжу предрекли скорое выдворение из посольства Эквадора

На сайте WikiLeaks появилось сообщение, что основателю организации Джулиану Ассанжу грозит высылка из посольства Эквадора в Лондоне в «течение ближайших часов или дней». Впрочем, представители МИД латиноамериканской страны не подтвердили эту информацию, назвав её ничем не подкреплёнными слухами, передаёт Sky News.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в Лондоне в «течение ближайших часов или дней». Об этом сообщается на сайте проекта со ссылкой на «высокопоставленные источники» в латиноамериканской стране, передаёт Sky News.

Представители WikiLeaks утверждают, что решение о выдворении принял эквадорский президент Ленин Морено. Таким образом политик якобы пытается скрыть незаконную активность, связанную с созданным его братом офшорным налоговым убежищем.

Официальные представители Эквадора отвергли обвинения WikiLeaks. В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что «не комментируют слухи, теории или догадки, не подкреплённые каким-либо документом».

Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в 2012 году после того, как британский суд постановил, что журналист должен быть экстрадирован в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. В 2017-м шведские власти закрыли это дело, но основатель WikiLeaks не покидает своё убежище, опасаясь ареста и отправки в США из-за публикации его сайтом секретной информации, обращает внимание Sky News.

Ранее Ассанж жаловался, что в посольстве нарушают его «фундаментальные права». Его заставили оплачивать медицинские счета, услуги прачечной, телефонные звонки и убирать за котом. По мнению журналиста, эти новые условия были приняты специально, чтобы сделать его проживание в посольстве невыносимым.

Власти Эквадора подтвердили, что запретили Ассанжу пользоваться интернетом и мобильным телефоном. По их словам, он нарушил «письменное обязательство» не вмешиваться во внешнюю политику страны. Они также сетовали на то, что основатель WikiLeaks нанёс ущерб, играя в футбол и катаясь на скейтборде в здании посольства, напоминает Sky News.