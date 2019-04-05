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Sky News: Ассанжу предрекли скорое выдворение из посольства Эквадора

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На сайте WikiLeaks появилось сообщение, что основателю организации Джулиану Ассанжу грозит высылка из посольства Эквадора в Лондоне в «течение ближайших часов или дней». Впрочем, представители МИД латиноамериканской страны не подтвердили эту информацию, назвав её ничем не подкреплёнными слухами, передаёт Sky News.
Sky News: Ассанжу предрекли скорое выдворение из посольства Эквадора
Reuters

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет выслан из посольства Эквадора в Лондоне в «течение ближайших часов или дней». Об этом сообщается на сайте проекта со ссылкой на «высокопоставленные источники» в латиноамериканской стране, передаёт Sky News.

Представители WikiLeaks утверждают, что решение о выдворении принял эквадорский президент Ленин Морено. Таким образом политик якобы пытается скрыть незаконную активность, связанную с созданным его братом офшорным налоговым убежищем.
 
Официальные представители Эквадора отвергли обвинения WikiLeaks. В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что «не комментируют слухи, теории или догадки, не подкреплённые каким-либо документом».
 
Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в 2012 году после того, как британский суд постановил, что журналист должен быть экстрадирован в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. В 2017-м шведские власти закрыли это дело, но основатель WikiLeaks не покидает своё убежище, опасаясь ареста и отправки в США из-за публикации его сайтом секретной информации, обращает внимание Sky News.
 
Ранее Ассанж жаловался, что в посольстве нарушают его «фундаментальные права». Его заставили оплачивать медицинские счета, услуги прачечной, телефонные звонки и убирать за котом. По мнению журналиста, эти новые условия были приняты специально, чтобы сделать его проживание в посольстве невыносимым.
 
Власти Эквадора подтвердили, что запретили Ассанжу пользоваться интернетом и мобильным телефоном. По их словам, он нарушил «письменное обязательство» не вмешиваться во внешнюю политику страны. Они также сетовали на то, что основатель WikiLeaks нанёс ущерб, играя в футбол и катаясь на скейтборде в здании посольства, напоминает Sky News.
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источник
Sky News Великобритания Европа
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