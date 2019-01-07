WSWS: западный капитал выкручивает Эквадору руки — чтобы получить Ассанжа

Над основателем WikiLeaks и разоблачителем преступлений США Джулианом Ассанжом нависла новая угроза: власти Эквадора начали «предметное изучение» вопроса о том, на каких основаниях ему было выдано политическое убежище и гражданство, пишет World Socialist Web Site. Как отмечает портал, правительство Морено столкнулось с беспрецедентным экономическим и политическим давлением американских элит, стремящихся привлечь Ассанжа к уголовной ответственности за его публикации.

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, чьи отважные публикации документов свидетельствуют о преступлениях и массовой слежке США и их союзников, угрожает новая опасность быть изгнанным из посольства Эквадора в Лондоне, пишет World Socialist Web Site.

В 2012 году он получил там политическое убежище, которое помешало его экстрадиции в США, где ему грозило «пожизненное заключение или даже казнь по сфабрикованным обвинениям в шпионаже и преступном сговоре».

Отрезав Ассанжу доступ к интернету в марте прошлого года, президент Эквадора Ленин Морено, по мнению портала, инициировал «псевдолегальное расследование, чтобы обеспечить своему правительству прикрытие для отказа от своих обязательств по предоставлению убежища».

Столкнувшись с ростом давления со стороны Вашингтона, правительство Морено сообщило о начале «предметного изучения» вопроса о том, на каких основаниях Ассанж получил убежище и гражданство. Этот процесс, как считает World Socialist Web Site, нужен очевидно для того, чтобы лишить его этих вещей. В этом контексте гражданство важно по той причине, что эквадорское законодательство запрещает выдачу своих граждан иностранным державам.

«Общая цель» проверки состоит в том, чтобы «определить, были ли процедуры предоставления убежища и натурализации Джулиана Ассанжа проведены в соответствии с национальным и международным законодательством».

Несмотря на то, что крайних сроков проверки названо не было, бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа, чьё правительство предоставило Ассанжу убежище, попросили предоставить необходимую для проведения расследования информацию.

«Нет никаких сомнений в том, что по времени эти события напрямую связаны с усилением экономического, финансового и политического давления на Эквадор, которое исходит, прежде всего, от американского аппарата военной разведки и политических элит», — уверен сайт.

WikiLeaks в частности указал на связь между «предметным изучением» дела Ассанжа и обсуждением правительством Морено получения кредита МВФ, необходимого стране из-за роста долгов, подстёгнутого падением цен на нефть.

«Эквадор официально инициировал «предметное изучение» предоставления Джулиану Ассанжду убежища и гражданства на фоне его желания получить от МВФ кредит в размере $10 млрд и более. За эту помощь правительство США потребовало выдать Ассанжа и отказаться от обвинений в нанесении вреда окружающей среде, выдвинутых в адрес нефтекорпорации Chevron», — сообщил WikiLeaks.

По мнению портала, всё указывает на то, что Вашингтон и финансовая элита предъявили правительству Морено требование: сохранение власти в обмен на Ассанжа, который, по сути, стал «политическим заключённым мира №1». «Безжалостная акция мести против Ассанжа движима решимостью правящего капиталистического класса заткнуть рот диссидентам, в то время как им самим грозит борьба с возрождающимся рабочим классом по всему миру», — уверен World Socialist Web Site.

Столкнувшись с понижением цен на нефть и необходимостью выплачивать штрафные проценты по международным займам, Морено признал, что он обдумывал возможность кредита МВФ. Такое решение неизбежно повлечёт за собой очередное затягивание поясов и ухудшение условий жизни рабочего класса.

Любой подобный кредит может спровоцировать широкие народные волнения. По словам директора Управления по надзору за налоговой политикой Джейми Карреры, МВФ наверняка предложит заключить договор на «кабальных условиях», в число которых будет входить требование сократить штат госслужащих, по крайней мере, на 10% и отменить большую часть четырёхмиллиардных субсидий на топливо.

«Эти сокращения заставят многих людей выйти на улицу и начать протестовать», — отметил Каррера.

Такие перспективы вынудило Морено отчаянно искать источники финансирования в лице инвестиционных банков и других стран, включая Китай. В прошлом месяце эквадорский лидер посетил Пекин, чтобы обсудить платежи по займам, в сумме насчитывающие $6,5 млрд.

В последние месяцы в рамках своего «пропагандистского наступления» против Пекина американские СМИ много говорят о долговых обязательствах Китаю, обвиняя его в применении методов «долговой дипломатии» для финансового закабаления бедных стран. Тем не менее, как отмечает портал, Эквадор задолжал и американским конгломератам. Например, государственная нефтяная фирма Petroamazonas, которая производит 80% всей нефти в стране, должна $3 млрд американским подрядчикам.

В прошлом году Эквадор посетила делегация МВФ. По итогам визита она выпустила заявление, в котором говорилось, что хотя Морено и продвинулся в выполнении требований финансового рынка, Эквадору необходимо пойти на ещё более жёсткие меры. В их число входят «повышение цен на нефть, введение временных мер в области налогообложения, снижение расходов и временное прекращение найма в госсекторе».

Стоит ли удивляться тому, что в то же самое время в Эквадор прибыл вице-президент США Майк Пенс, чтобы обсудить военное и экономическое сотрудничество двух стран, а также судьбу Ассанжа.

Хотя Пенс и президент Дональд Трамп активно наращивали давление на Эквадор, американские демократы, неудовлетворённые этими шагами, неоднократно яростно требовали от администрации американского лидера заставить Эквадор выдать Ассанжа. Однако теперь, когда демократы получили большинство в палате представителей, они, по всей видимости, активизируют свою деятельность. Подобные шаги вполне вписываются в стремление демократов, тесно сотрудничающих с военной разведкой, подтолкнуть Белый дом к конфронтации с Россией и Китаем, считает портал.

В частности, американские СМИ, ориентирующиеся на Демократическую партию, выступают с абсурдными заявлениями о том, что WikiLeaks вступил в «гнусный сговор» с президентом Владимиром Путиным с целью помочь Трампу на выборах.

В центре же обвинений в «российском вмешательстве» находится взломанная переписка, доказывающая, что Национальный комитет Демократической партии пытался подорвать позиции Берни Сандерса, чтобы Хиллари Клинтон смогла стать кандидатом в президенты. Кроме того, благодаря этим письма стало известно, что во время выступлений перед представителями деловых кругов Клинтон обещала им поддержку и хвасталась своей ролью в организации войны в Ливии 2011 года.

Немаловажно, отмечает портал, что о новой угрозе, нависшей над Ассанжем, стало известно вскоре после провала недавней кампании по дискредитации основателя WikiLeaks. В частности, в декабре The Guardian сообщила, что бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт провёл секретные переговоры с Ассанжем внутри посольства Эквадора в Лондоне.

Тем не менее спустя несколько недель главный редактор The Guardian Кэтрин Вайнер и автор статьи Люк Хардинг отказались от комментарией по поводу «очевидных фальсификаций и противоречий, присутствующих в материале», напоминает издание.