Guardian: британские СМИ пропустили арест Ассанжа

Британские телеканалы BBC, ITN и Sky News ожидали ареста разоблачителя Джулиана Ассанжа с 5 апреля, однако решили, что в ближайшем будущем Ассанж здания посольства Эквадора не покинет — и упустили момент задержания. Мировой эксклюзив получило видеоагентство RT Ruptly, у которого британские СМИ вынуждены покупать право на трансляцию.

Драматичные кадры, на которых сотрудники британской полиции выносят из эквадорского посольства в Лондоне белобородого Джулиана Ассанжа, попали в объектив оператора Ruptly, дочернего агентства новостной организации RT, получающей поддержку российского правительства.



Ruptly базируется в Берлине и нашло свою нишу, проводя онлайн-трансляции событий, игнорируемых другими, таких как протесты и беспорядки. По словам Лауры Луккини, главы новостной редакции агентства, с 5 апреля оно круглосуточно дежурило рядом с посольством.



Британские телеканалы попали в неловкую ситуацию: освещая событие, происшедшее у них под носом, в центре Лондона, они вынуждены использовать кадры новостной организации, работающей при поддержке российского правительства.



По словам ряда источников в британских вещательных компаниях, с 5 апреля существовала некая договорённость, согласно которой BBC, ITN и Sky News по очереди будут выставлять камеру перед посольством, условившись делиться любым видеоматериалом. Однако в выходные редакторы отделов новостей пришли к выводу, что в ближайшем будущем Ассанж здания не покинет, и от договорённости отказались. Таким образом британские компании не сумели запечатлеть ключевой момент.



RT — ранее известная как Russia Today — давно поддерживает Ассанжа и связанные с ним начинания. В связи этим возникли предположения, что новостной организации могли намекнуть на предстоящий арест, благодаря чему она и сумела сделать запись.



Но сотрудники Ruptly утверждают, что объясняется всё проще: они больше других вещательных компаний были настроены на то, чтобы в любое время перед зданием дежурил их оператор.



Сейчас они получили мировой эксклюзив. Предоставление лицензии на использование видеоматериала по всему миру может принести немалые деньги.



В прошлом британская полиция негласно информировала СМИ о готовящихся громких рейдах или задержаниях. Ситуация изменилась после дела Клиффа Ричарда. Тогда над домом певца кружил вертолёт ВВС, но по итогам расследования обвинений предъявлено не было, а со стороны певца последовал иск на крупную сумму.





* Комментарий ИноТВ:

Статья представляет собой одну из заметок в рамках текстовой трансляции на сайте газеты The Guardian.