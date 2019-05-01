Sky News: лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Королевский суд Саутуарка назначил почти максимальное наказание основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу за нарушение условий освобождения под залог, передаёт Sky News. Вместе с тем, по словам корреспондента телеканала, главное испытание разоблачителя ещё впереди — вскоре его ждут слушания о депортации в Америку по обвинению в хакерских атаках.

Срочные новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был приговорён к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог во время поиска убежища. Всё это происходит в королевском суде Саутуарка. С нами на связи корреспондент Sky News Мартин Брант. Неужели 50 недель, Мартин?

МАРТИН БРАНТ, корреспондент Sky News: Да, всего на две недели меньше максимального срока. Его адвокат потратила почти полтора часа в попытке убедить судью смягчить приговор. В начале слушаний обвинитель очень кратко охарактеризовал это дело, как первую степень нарушения условий освобождения под залог. Сторона защиты заявила, что нарушение было не таким серьёзным, что это была третья категория.

Но в последнее несколько минут, выслушав доводы защиты, судья объявила: она согласна с тем, что речь идёт о преступлении как минимум первой степени. По её словам, он (Ассанж. — ИноТВ) намеренно ушёл от правосудия, скрывшись на шесть с половиной лет и получив убежище в посольстве Эквадора.

Она заявила, что это было наивысшая степень преступления. По её словам, Ассанж обошёлся налогоплательщикам в £16 млн. из-за полицейской операции, которая была необходима, чтобы дождаться его окончательного выхода из посольства.

«Перед законом все равны, — заявила судья. — Судам нужно подчиняться». Она обратила внимание на то, что он (Ассанж. — ИноТВ) не сдался добровольно во время его пребывания в посольстве. Как вы помните, три недели назад его вынесла оттуда столичная полиция.

Она заявила: «У вас был выбор». И, по словам судьи, она не признаёт того, что он жил в тюремных условиях во время этих шести с половиной лет в посольстве Эквадора.

Его адвокат утверждает, что он поступил так только из-за угрозы экстрадиции в Соединённые Штаты. Он отправился туда, проиграв борьбу по вопросу об экстрадиции в Швецию. Но, как заявила его адвокат, по-настоящему он (Ассанж. — ИноТВ) боялся того, что как только он оказался бы в Швеции, его бы выдали Соединённым Штатам вне рамок правового поля.

По словам адвоката, шведские власти в прошлом уже выдавали подозреваемых странам, которые применяют пытки. Ассанж и его адвокат считают, что шведские власти в случае его экстрадиции в эту страну отправили бы его в Соединённые Штаты. Вот чего он по-настоящему опасался.

Судья учла лишь очень небольшую часть из всего вышесказанного. Думаю, она, по всей видимости, дала ему чуть меньше максимального наказания, которое составляет 12 месяцев, из-за его проблем со здоровьем, которые появились у него за время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Как заявила его адвокат, у него не было доступа к медицинской помощи.

Приговор, вынесенный несколько минут назад, был встречен выкриками «Позор!» со стороны множества сторонников, набившейся в помещение для публики. Вы можете слышать их. Большая часть из них находится сейчас позади меня. Мы ожидаем, что в ближайшие несколько минут мы услышим слова его сторонников и его адвоката, которая уже выступала раньше.

И, разумеется, Колин, во многом это наименьшая из проблем Джулиана Ассанжа. Завтра он вновь предстанет перед судом, где начнут рассматривать поступившую от США заявки на выдачу в эту страну. Они хотят, чтобы он отправился туда (в Америку. — ИноТВ) и ответил по обвинениям во взломе компьютеров. Также существует вероятность того, что шведские власти могут вернуть к жизни свой запрос на его экстрадицию в Швецию по обвинениям в нападении с целью сексуального насилия.

Дата выхода в эфир 01 мая 2019 года.