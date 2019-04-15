Independent: в Белом доме былую любовь Трампа к WikiLeaks назвали «шуткой»

Дональд Трамп всего лишь шутил, когда восхищался WikiLeaks. Об этом в недавнем интервью сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По её словам, действующий президент США, в отличие от предшественника, относится серьёзно к деятельности сайта австралийского разоблачителя Джулиана Ассанжа и «действительно что-то делает для решения этой проблемы», пишет The Independent.

Дональд Трамп неоднократно хвалил и даже признавался в любви WikiLeaks, но всё это было лишь шуткой. Об этом в недавнем интервью заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет The Independent.

Издание напоминает, что после ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа американский президент заявил, что «ничего не знает» об этой организации. Сандерс попыталась защитить позицию Трампа.

«Послушайте, очевидно, что президент шутил во время предвыборной кампании 2016 года. Разумеется, мы относимся к этому (деятельности WikiLeaks. — ИноТВ) серьёзно», — заверила Сандерс.

По мнению The Independent, сайт WikiLeaks стал ведущим игроком во время президентских выборов 2016 года в США после публикации украденной переписки Хиллари Клинтон и похищенных электронных писем национального комитета Демократической партии. «Я люблю WikiLeaks», — говорил Трамп на встрече с соратниками.

Тем не менее, по утверждению Сандерс, именно администрация Трампа «заслуживает признания» за арест Ассанжа в Лондоне. По её словам, действующий глава Белого дома — первый президент, который воспринял приписываемые WikiLeaks «преступления» всерьёз и «действительно что-то делает для решения этой проблемы».

Администрация Барака Обамы жёстко критиковала Ассанжа. Но, в конце концов, они отказались официально предъявлять обвинения основателю WikiLeaks, опасаясь негативных последствий такого решения на свободу печати в США.

Бывший аналитик военной разведки Брэдли Мэннинг, позже сменивший имя и пол, слил тысячу американских правительственных документов WikiLeaks, за что он был осуждён и приговорён к тюремному заключению. Но перед уходом с президентского поста Обама сократил срок Мэннингу, который на тот момент находился под стражей уже семь лет, напоминает издание.

Американские власти обвиняют Ассанжа в том, что он помогал Мэннингу «взломать» базу данных Минобороны США, чтобы затем обнародовать документы на WikiLeaks. Разоблачителю грозит несколько лет тюрьму за неявку в британский суд, а также возможная экстрадиция в Америку, отмечает The Independent.