Libération: защитить Ассанжа от экстрадиции в США — вопрос принципа

За последние годы отношение к Джулиану Ассанжу, организатору разоблачительных утечек правительственных документов США, стало более сложным, пишет обозреватель Libération Амаэль Гитон. Основатель WikiLeaks успел стать фигурантом дела об изнасиловании, поучаствовать в кампании против Хиллари Клинтон и прославиться симпатией к праворадикалам. Тем не менее, его экстрадиция в США ставит под угрозу свободу распространения информации, а значит, противиться ей — дело принципа, полагает автор статьи.

«Оценить твёрдость принципов можно, только столкнувшись с самыми сложными случаями», пишет обозреватель Libération Амаэль Гитон. И случай Джулиана Ассанжа несомненно таким является, отмечает автор статьи.

По убеждению журналиста, спустя годы после публикации секретных документов американских вооружённых сил касательно войны в Ираке и Афганистане, а также дипломатической переписки сотрудников госдепартамента, звезда Ассанжа, по меньшей мере, померкла.

Как напоминает автор, вначале появилось расследование по делу о сексуальном насилии в Швеции, возникшее на фоне расследования Большого жюри в США в отношении публикаций WikiLeaks, установлению истины в котором помешало тесное переплетение двух дел с геополитическими мотивами. Следом случился эпизод с президентской кампанией 2016 года в США, когда Ассанж «пустил в ход все средства» против избрания Хиллари Клинтон, руководствуясь не только собственными идеалами «радикальной прозрачности», но и принципом «свой-чужой». Наконец, следуя «в лучшем случае логике оппортунизма», Wikileaks прославился поддержкой праворадикальных движений.

Однако всё это не отменяет главного, отмечает журналист. Если США потребуют экстрадиции Ассанжа, основанием будет служить публикация в 2010 году документов, представлявших, в глазах общественного мнения, в том числе, журналистов, изучавших документы вместе с WikiLeaks, интерес для широкой публики. Кроме того, если активиста обвинят в попытке помочь Челси Мэннинг* «взломать» правительственный компьютер, материальными компонентами хакерской атаки могут быть признаны технические меры, необходимые для защиты личных данных источника информации, а также использование определённого программного обеспечения. Именно это по праву беспокоит правозащитные организации, поясняет Гитон.

«Ставки в будущей битве между Ассанжем и американским правосудием выше, чем сам Ассанж или WikiLeaks, — считает журналист. — В этом случае защитить его, воспротивившись американскому требованию об экстрадиции, — вопрос принципа. Это защита свободы информации».

*Бывший военнослужащий армии США Бредли Мэннинг, передавший секрентные документы Вооружённых сил США WikiLeaks после ареста сменил пол и имя, получив паспорт на имя Челси Мэннинг (прим. ИноТВ)