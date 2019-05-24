Guardian: новые обвинения США грозят Ассанжу 175 годами тюрьмы

Минюст США выдвинул 17 новых пунктов обвинений против Джулиана Ассанжа, которые грозят основателю WikiLeaks десятками лет тюрьмы, пишет The Guardian. По мнению издания, это решение американских властей не только ставит под сомнение первую поправку конституции, которая гарантирует свободу слова, но и рискуют осложнить попытки Вашингтона экстрадировать разоблачителя из Лондона.

Министерство юстиции США выдвинуло 17 дополнительных обвинений против Джулиана Ассанжа. Если основатель WikiLeaks будет осуждён по всем этим пунктам, ему может грозить до 175 лет тюрьмы, пишет The Guardian.

Ранее американские власти обвиняли 47-летнего Ассанжа в том, что он участвовал во взломе компьютерной системы Пентагона. В этот раз ему инкриминируют публикацию сотен тысяч секретных дипломатических телеграмм и документов, касающихся конфликтов в Афганистане и Ираке, поясняет издание.

«Действия Ассанжа грозили серьёзным ущербом национальной безопасности Соединённых Штатов, что было выгодно нашим противникам», — говорится в заявлении американского Минюста. По словам чиновников, публикация секретных данных на WikiLeaks стала «одной из крупнейших компрометаций засекреченной информации в истории Соединённых Штатов».

Новые пункты обвинения были приняты накануне судом присяжных в штате Вирджиния. На процессе подробно рассказывалось, как Ассанж и WikiLeaks обнародовали множество документов, полученных от аналитика армейской разведки США Брэдли Мэннинга, который впоследствии сменил пол и взял себе имя Челси. Некоторые из этих файлов публиковались новостными организациями, в том числе The Guardian.

В 2013 году Мэннинг была осуждена по закону о шпионаже за «похищение секретной информации» к 35 годам тюрьмы. Но в мае 2017-го она была помилована президентом Бараком Обамой незадолго до его ухода.

На днях Мэннинг вновь угодила за решётку после отказа сотрудничать со следствием, которое,

как полагают, связано с делом против Ассанжа. Её не только посадили под стражу, но и заставили выплачивать ежедневный штраф в размере $500 за нежелание давать показания.

Накануне Мэннинг опубликовала официальное заявление. В нём она сообщает, что «принимает полную и единоличную ответственность» за обнародование информации на WikiLeaks в 2010 году. Однако американские прокуроры уверены, что Ассанж «знал, понимал и в полной мере предвидел», что Мэннинг незаконно передаст ему засекреченные записи, «содержащие информацию о национальной обороне США».

Во время судебного заседания обвинители жёстко раскритиковали Ассанжа за публикацию документов, в которых содержались имена тайных источников, предоставлявших разведданные американским военным и дипломатам. По их словам, из-за поведения основателя WikiLeaks этим людям грозил «физический ущерб и/или незаконный арест».

Американские чиновники также обратили внимание на документы, захваченные при рейде на тайное убежище Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году. Среди них была переписка лидера «Аль-Каиды»* с подчинёнными об афганских материалах, опубликованных WikiLeaks.

В настоящий момент Ассанж находится под стражей в Великобритании. Власти Соединённого Королевства обвиняют его в нарушении условий освобождения под залог — вместо того чтобы явиться в суд, разоблачитель укрылся в лондонском посольстве Эквадора, где провёл более шести лет.

Новые обвинения против Ассанжа подняли серьёзный вопрос о свободе прессы, которая гарантируется первой поправкой американской конституции. Они также могут помешать попыткам Вашингтона экстрадировать основателя WikiLeaks из Лондона, заключает The Guardian.