Fox News: шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в его отсутствие, сообщает Fox News. Телеканал отмечает, что в Швеции против Ассанжа возобновили дело по обвинению в изнасиловании.

Шведская прокуратура официально запросила ордер на арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в его отсутствие по подозрению в изнасиловании почти десятилетней давности, сообщает Fox News со ссылкой на заявление заместителя главного окружного прокурора Швеции Евы-Марии Перссон.

Телеканал отмечает, что это стало первым предпринятым шагом на пути к экстрадиции Ассанжа из Великобритании. Австралийцу также грозит выдача в США по обвинению во взломе компьютеров Пентагона.

По словам Перссон, в Великобритании решат любые разногласия, которые могут возникнуть из-за наличия европейского ордера на арест и американского запроса на экстрадицию.

«В случае конфликта между европейским ордером на арест и запросом об экстрадиции из США власти Великобритании примут решение о порядке очерёдности, — отметила Перссон. — Исход этого процесса невозможно предсказать».

Расследование в отношении Ассанжа в Швеции прекратили в 2017 году в связи с истечением срока исковой давности и отсутствием перспективы экстрадиции основателя WikiLeaks, получившего убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Однако недавно шведская прокуратура приняла решение о возобновлении разбирательства после того, как 11 апреля Ассанжа выдворили из посольства и арестовали.

Срок исковой давности возобновлённого дела истекает в августе следующего года.

При этом Ассанж отрицает совершение преступления, утверждая, что все обвинения в его адрес являются политически мотивированными, сообщает Fox News.