SVT: Швеция возобновит расследование против Ассанжа по делу об изнасиловании

Швеция возобновит предварительное следствие в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании, пишет SVT со ссылкой на заявление зампрокурора Евы-Мари Перссон. Как отмечает канал, прокурор собирается выписать европейский ордер на арест, согласно которому Ассанжа должны будут передать Швеции — после того как тот закончит отбывать текущее наказание в Великобритании.

Швеция возобновит предварительное следствие в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании, заявила заместитель главного районного прокурора Ева-Мари Перссон во время пресс-конференции. В случае обвинительного вердикта Ассанжу грозит срок до четырёх лет лишения свободы, пишет SVT.

Впервые подозревать Ассанжа в нескольких преступлениях сексуального характера против двух шведок начали ещё девять лет назад. Однако все дела — за исключением одного — были закрыты. Теперь же в прокуратуре сообщили, что предварительное следствие по этому делу возобновляется.

«Я считаю, что Ассанжа нужно вновь допросить, потому что ему не были предъявлены обвинения в порядке, предусмотренном процедурой предварительного следствия в Швеции», — заявила Перссон.

«Тем не менее я хочу подчеркнуть, что моё решение возобновить следствие ничего не говорит о моей позиции в плане обвинения. К этому мы ещё вернёмся», — добавила она.

Кроме того, прокурор собирается в ближайшее время потребовать заочного задержания Ассанжа в районном суде города Уппсала.

«В дальнейшем я собираюсь выписать европейский ордер на арест, и это означает, что его должны будут выдать Швеции, после того как он отбудет своё текущее наказание в Великобритании — всего 50 недель», — сообщила прокурор.

Однако подобное решение шведской прокуратуры удивило шведского адвоката Ассанжа.

«Меня это ужасно изумило. Я считаю, что, так необдуманно возобновляя следствие, Швеция себя позорит. Кроме того, мы говорим об инцидентах, которые произошли десять лет назад», — заявил каналу адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэльсон.

В августе 2010 года Джулиан Ассанж посетил Швецию и затем был заочно арестован по подозрению в изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум шведкам. Ассанж виновным себя не признал, однако явиться на допрос отказался, мотивируя это тем, что Швеция может выдать его США.

В ноябре того же года Ассанж был заочно арестован районным судом Стокгольма по тем же обвинениям. Сам основатель WikiLeaks тем временем нашёл убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился с 2012 года.

В мае 2017 года шведская сторона решила закрыть предварительное следствие, исходя из того, что Ассанж не появится на территории страны в обозримом будущем. Однако в апреле 2019 года Ассанжа лишили дипломатического иммунитета, а его замого задержала британская полиция, что стало причиной возобновления следствия Швецией.

«Этим делом манипулировали с самого начала», — заявил по этому поводу главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. По его словам, весь процесс имеет политическую подоплёку, а СМИ растиражировали образ Ассанжа, который не имеет к реальности никакого отношения.

«Это расследование закрывали и раньше, и его возобновление даст Джулиану шанс очистить своё имя», — заключил он.