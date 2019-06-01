Times: эксперт ООН обвинил британские власти в «жестоком обращении» с Ассанжем

Джулиан Ассанж подвергался психологическим пыткам со стороны британских властей. Такое мнение высказал представитель ООН Нильс Мельцер, который навещал основателя WikiLeaks в тюрьме. Эксперт также высказал опасение, что экстрадиция австралийского разоблачителя в США будет грозить ему пожизненным сроком без права на досрочное освобождение или даже смертной казнью, пишет The Times.

Специальный докладчик ООН Нильс Мельцер обвинил британские власти в том, что они подвергали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа психологическим пыткам, пишет The Times.

По словам издания, накануне 47-летний австралийский разоблачитель не смог предстать перед лондонским судом по видеосвязи из-за проблем со здоровьем. Один из его адвокатов сообщил, что Ассанж, который в настоящий момент находится в медицинском отделении тюрьмы Белмарш, «не в состоянии участвовать в нормальной беседе».

Мельцер, навестивший основателя WikiLeaks, раскритиковал Британию, Америку и Швецию. Он заявил, что правительства этих стран затеяли «безжалостную и безудержную кампанию по запугиванию и дискредитации» Ассанжа.

Эксперт ООН также отметил, что во время их встречи Ассанж демонстрировал все симптомы, типичные для человека, который долгое время испытывает психологическое давление. Среди прочего у него проявлялись «крайнее напряжение, хроническое беспокойство и глубокая психологическая травма».

«Многочисленные свидетельства видны невооружённым глазом. Ассанжа на протяжении нескольких лет сознательно подвергали жестоким, бесчеловечным и унижающим формам обращения. Их накапливающийся эффект может быть приравнен к психологической пытке», — подчеркнул Мельцер.

Он добавил, что наибольшее опасение у него вызывает возможная экстрадиция разоблачителя в США. По его мнению, если американские власти, которые уже преследуют основателя WikiLeaks в рамках закона о борьбе со шпионажем, выдвинут против Ассанжа новые обвинения, то ему может грозить пожизненное заключение без права на досрочное освобождение или даже смертная казнь.

Издание обращает внимание, что ранее соратники Ассанжа сообщили, что его тюремное содержание вызывает у них «серьёзное беспокойство». По их словам, за последние семь недель здоровье основателя WikiLeaks ухудшилось и он заметно потерял в весе.

Врачи выражали беспокойство относительно состояния зубов и психического здоровья Ассанжа, пока на протяжении семи лет он находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Кроме того, они говорили, что у разоблачителя наблюдалась какая-то проблема с дыханием, напоминает The Times.