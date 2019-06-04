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Euronews: Ассанжу удалось избежать заочного ареста в Швеции
Шведский суд отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании, передаёт Euronews. В начале мая Королевский суд Великобритании приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог. Шведская прокуратура всё ещё может допросить Ассанжа, однако ордера на арест для этого не потребуется.

Суд шведского города Уппсала отклонил запрос прокуратуры о заочном аресте Джулиана Ассанжа. В Швеции он обвиняется в изнасиловании.

Ассанж основал сайт WikiLeaks с целью публикации секретной информации, полученной из анонимных источников. В 2010 году, после публикации сайтом секретных документов Госдепа и Пентагона, в США началось расследование по подозрению Ассанжа в нарушении закона о шпионаже.

Тогда же австралийца заподозрили в сексуальных домогательствах и изнасиловании — уже в Швеции. Опасаясь экстрадиции в США, Ассанж уехал в Лондон, где был задержан по запросу Швеции. Но на время рассмотрения запроса об экстрадиции был отпущен под залог.

Не дожидаясь решения суда, Ассанж укрылся в посольстве Эквадора и получил политическое убежище. Но в апреле этого года был лишён статуса политического беженца и впоследствии арестован британской полицией. В тот же день Вестминстерский суд признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог. 1 мая Королевский суд Великобритании приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы.

Дата выхода в эфир 03 июня 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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