Guardian: британский министр подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

Министр внутренних дел Великобритании дал своё согласие на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему угрожает 18 лет тюрьмы. При этом специалисты отмечают, что вопрос об экстрадиции теперь будет решать суд, и этот процесс может затянуться на несколько месяцев, пишет Guardian.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, где ему предъявлены обвинения во взломе компьютеров и публикации засекреченной информации, пишет Guardian. В итоге теперь основателя WikiLeaks могут отправить в США, где ему грозит 18 лет тюрьмы.

«Это решение в конечном итоге принимает суд, но роль министра внутренних дел важна, и я всегда за то, чтобы правосудие свершилось. У нас есть законный запрос на экстрадицию, я его подписал, но итоговое решение сейчас за судом», — сказал Джавид.

Сам Ассанж не смог появиться на суде по поводу экстрадиции из-за плохого состояния здоровья. Так что новое заседание суда, возможно, пройдёт в тюрьме, где его содержат.

Как отметил юрист, который занимается вопросами экстрадиции, согласие Джавида стало хоть и обычным процедурным, но важным шагом. По его мнению, весь процесс может занять несколько месяцев, пишет Guardian.