Guardian: британский министр подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

05:22
В США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами
Американские военнослужащие распространили видеозапись, где, по их версии, видно, как иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с танкера, подвергшегося нападению в Оманском заливе.
05:06
Работа Instagram восстановлена после сбоя
Работа социальной сети Instagram полностью восстановлена после сбоя, говорится в сообщении компании.
04:52
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
04:37
Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкций
Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии. Такое мнение выразил бывший президент Хорватии Степан Месич в интервью газете «Известия».
04:26
Зариф оценил обвинения США в причастности Ирана к «атаке» на танкеры
Обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
04:12
Порошенко заявил, что готов помочь Зеленскому с зарубежными визитами
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил о том, что он готов помочь действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.
03:56
Суд в США огласит приговор россиянину Олегу Тищенко 19 июня
Приговор россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документы суда.
03:44
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано у побережья Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.
03:30
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Эдит Гонсалес, сыгравшая в сериалах «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут», скончалась в возрасте 54 лет.
03:10
Ассоциация «Аутизм — Регионы» осудила слова Малышевой о больных детях
Ассоциация «Аутизм — Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которой телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
02:57
В МИД России выразили надежду на скорое освобождение Вышинского
Российские дипломаты задействуют все средства для освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Григорий Карасин.
02:40
В Иране отвергли обвинения США в причастности к «атаке» на танкеры
Иран категорически отвергает обвинения США в причастности к нападениям на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление постоянного представительства республики в ООН.
02:27
Устроивший стрельбу в Крайстчерче не признал себя виновным в суде
Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
02:12
Мадуро поблагодарил Роджера Уотерса за поддержку Венесуэлы
Венесуэльский лидер Николас Мадуро послал в подарок бывшему участнику рок-группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу гитару в знак благодарности за поддержку Венесуэлы.
01:58
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
01:47
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Сбой в работе Instagram наблюдается в разных странах мира, пользователи жалуются на ряд проблем в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
01:31
США направляют в Оманский залив эсминец в связи с «атакой» на танкеры
Соединённые Штаты приняли решение направить в Оманский залив ракетный эсминец в связи с «атакой» на танкеры. Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооружённых сил США.
01:18
Болтон оценил возможность достижения мира в Донбассе при Зеленском
Избрание президентом Украины Владимира Зеленского создаёт новые возможности для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
01:06
В сети появился трейлер сиквела «Сияния»
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Доктор Сон», являющегося сиквелом картины «Сияние» (1980 год) режиссёра Стэнли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга.
00:52
Военный совет Судана заявил о нескольких попытках переворота
Несколько попыток переворота были совершены в последнее время в Судане. Об этом, как сообщает Al Arabiya, заявил переходный Военный совет страны.
00:37
В Измайловском кремле назвали возможную причину пожара
Пожар на вернисаже у стен Измайловского кремля в Москве, вероятно, произошёл в одном из офисных помещений в результате возгорания тополиного пуха. Об этом рассказал генеральный директор Измайловского кремля Александр Ушаков.
00:26
В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии
Совет Европы осуждает исполнение очередного смертного приговора в Белоруссии. Об этом глава пресс-службы организации Даниэль Хольтген написал в Twitter.
00:06
Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу
Украина с новым парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет. Такое мнение выразила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.
00:00
Аллегри рассказал, как долго собирается отдыхать от тренерской деятельности
Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что в ближайший год намерен отдыхать от работы тренером.
23:55
Россиянке Осиповой впервые за 9 месяцев разрешили прогулку в тюрьме
Россиянке Богдане Осиповой, осуждённой в США после вывоза собственных детей в Россию, впервые за девять месяцев позволили выйти на прогулку.
23:46
Футболистам «Ливерпуля» за победу в Лиге чемпионов подарили золотые айфоны
Футболисты «Ливерпуля», а также главный тренер команды Юрген Клопп получили в подарок от руководства клуба золотые айфоны за победу в Лиге чемпионов.
23:41
Пожар у стен Измайловского кремля ликвидировали
Пожар на вернисаже у стен Измайловского кремля на востоке Москвы ликвидировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
23:36
«Спартак» готов заплатить €20 млн за аргентинского полузащитника
Московский «Спартак» готов предложить €20 млн за аргентинского полузащитника английского «Брайтона» Алексиса Макаллистера.
23:27
Трамп сообщил, что Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня.
23:23
Мать экс-вратаря сборной России по хоккею Соколова рассказала подробности об убийстве своей снохи
Мать бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова рассказала об убийстве снохи Ирины, в котором подозревают старшего сына супружеской пары.
23:16
«Спартак» проявляет интерес к футболисту юношеской сборной Эквадора
Московский «Спартак» интересуется защитником сборной Эквадора (U-20) Диего Паласиосом.
23:14
Путин учредил медаль в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о юбилейной медали в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
23:09
Орлов назвал дело Кокорина и Мамаева «показательным процессом»
Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, как относится к делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
23:02
Россия и ЕС создадут рабочую группу по переходу на расчёты в нацвалютах
Первый вице-премьер России Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе рабочей встречи договорились сформировать рабочую группу для разработки практических шагов по переходу на расчёты в рублях и евро.
22:50
Экс-хоккеист сборной СССР: Мамаева и Кокорина ждут «зэковские законы»
Бывший хоккеист сборной СССР Михаил Татаринов, который отсидел 11 месяцев за убийство, рассказал, что ждёт в колонии футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
22:50
Юнис Мджахед из Марокко избран новым президентом Международной федерации журналистов
Новым президентом Международной федерации журналистов (МФЖ) избран Юнис Мджахед из Марокко. Об этом сообщается на сайте организации.
22:46
Источник сообщил о пожаре в Измайловском кремле
В Москве в музейном комплексе Измайловского кремля начался пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
22:40
ЦСКА интересуется хорватским защитником
Московский ЦСКА близок к приобретению 22-летнего хорватского центрального защитника «Славен Белупо» Звонимира Шарлии.
22:37
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
22:33
СМИ: Гилерме отказался подписывать новый контракт с «Локомотивом»
Вратарь сборной России Маринато Гилерме отказался подписать новый контракт с московским «Локомотивом».
22:25
Морьентес назвал причины неудач сборной Испании
Трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Фернандо Марьентес рассказал о переменах в сборной Испании.
22:21
Умер скульптор Александр Пальмин
Заслуженный художник России, скульптор, бывший ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Александр Пальмин скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в академии.
22:20
Морьентес надеется, что «Реал» сможет найти замену Роналду
Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес рассказал, как уход Криштиану Роналду повлиял на мадридский «Реал».
22:15
Экс-нападающий «Ливерпуля» Морьентес поделился эмоциями от финала Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес признался, что был счастлив, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.
22:12
Фигурантов дела о взрыве газа в доме в Волгограде могут посадить на восемь лет
В Волгограде гособвинение требует дать по восемь лет фигурантам дела о взрыве газа в жилом доме.
22:09
Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»
Полузащитник молодёжной сборной Германии Эдуард Лёвен, который также имеет российское гражданство, стал игроком берлинской «Герты».
22:06
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook сообщил, что компания не получала предложение мирового соглашения по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
22:01
Посол Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой в сфере безопасности
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что «Северный поток — 2» является прямой угрозой в сфере безопасности.
21:59
Буре ответил, считает ли похожими победы Тарасенко и Овечкина в Кубке Стэнли
Двукратный призёр Олимпийских игр по хоккею Павел Буре рассказал, напоминает ли ему победа Владимира Тарасенко в Кубке Стэнли прошлогодний успех Александра Овечкина.
21:55
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэперов в мире. На первой строчке — Jay-Z, издание оценивает его состояние в $1 млрд.