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Guardian: британский министр подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США

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Министр внутренних дел Великобритании дал своё согласие на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему угрожает 18 лет тюрьмы. При этом специалисты отмечают, что вопрос об экстрадиции теперь будет решать суд, и этот процесс может затянуться на несколько месяцев, пишет Guardian.
Guardian: британский министр подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США
Reuters

 Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, где ему предъявлены обвинения во взломе компьютеров и публикации засекреченной информации, пишет Guardian. В итоге теперь основателя WikiLeaks могут отправить в США, где ему грозит 18 лет тюрьмы.

 
«Это решение в конечном итоге принимает суд, но роль министра внутренних дел важна, и я всегда за то, чтобы правосудие свершилось. У нас есть законный запрос на экстрадицию, я его подписал, но итоговое решение сейчас за судом», — сказал Джавид.
 
Сам Ассанж не смог появиться на суде по поводу экстрадиции из-за плохого состояния здоровья. Так что новое заседание суда, возможно, пройдёт в тюрьме, где его содержат.
 
Как отметил юрист, который занимается вопросами экстрадиции, согласие Джавида стало хоть и обычным процедурным, но важным шагом. По его мнению, весь процесс может занять несколько месяцев, пишет Guardian.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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