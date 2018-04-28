Фарадж: британский суд отобрал у родителей право спасать жизнь ребёнка

В британской больнице маленького мальчика Альфи Эванса, умирающего от неизвестной неврологической болезни, отключили от системы жизнеобеспечения по решению суда, сообщает Fox News. При этом суд отказал родителям Альфи в праве перевезти его в Италию, где малышу предлагали альтернативное лечение. Инициатор брексита Найджел Фарадж назвал происшедшее «эвтаназией по инициативе государства».

Если лучший критерий оценки общества — его милосердие, то британская государственная система здравоохранения этот экзамен, похоже, провалила. 23-месячный Альфи Эванс сегодня умирает от неврологического заболевания, диагностировать которое врачи так и не сумели. В понедельник его отключили от системы жизнеобеспечения по решению суда. Вчера апелляционный суд отказал родителям Альфи в праве перевезти его в Италию, где ему предлагают альтернативное лечение и гражданство!



О том, почему жизнь маленького Альфи имеет значение и как эта история характеризует государственное здравоохранение, поговорим с лидером брексита Найджелом Фараджем. Он с нами в прямом эфире из Лондона. Там сейчас глубокая ночь.



Найджел, огромное спасибо, что вы с нами. Я всё это время молилась за Альфи и его семью. И сегодня у меня к вам вопрос: как могут суды в ЕС и Соединённом Королевстве не позволить семье вывезти своего ребёнка из больницы и отправить его или её на лечение в другую страну? Почему такое вообще происходит?



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Происходит вот что: у родителей отнимают право поступать так, как они сами считают правильным. В данном случае… Кстати, этот случай не первый: в прошлом году была громкая история с маленьким мальчиком по имени Чарли Гард, которого хотели отправить на лечение в Америку — в Великобритании такое лечение было недоступно. А в случае маленького Альфи лечение доступно в Италии, но не здесь.



Малыш очень болен. Но ведь любой родитель, любой родитель в мире, если его ребёнок болен, свернёт горы, если кто-то предложит альтернативное лечение. Однако в данном случае наша государственная медицинская система решает, что больше ничего сделать нельзя, и при поддержке государственных судов принимает решение, что эти родители не годятся для того, чтобы перевезти своего ребёнка в другое место.



Если подумать, что было в этой истории… Вмешался Папа Римский, итальянский президент даже предоставил мальчику итальянское гражданство, а медики и суд всё равно сказали: «Нет, сожалеем, но мы отключаем систему жизнеобеспечения».



Итак, это даёт самый полный ответ на вопрос о том, насколько свободен индивид, насколько родители могут участвовать в принятии решений — или наши дети теперь собственность государства.



Найджел, сегодня было такое впечатление, что они сломали отца Альфи. Потому что в начале дня он говорил: «Идите сюда и смотрите: мой сын — заложник этой больницы!» А мы в нашей передаче — да и многие другие — так его и называли. Он — заложник национальной службы здравоохранения! И он говорил: «То, что нам приходится терпеть, — неправильно». Но к концу дня он сменил тон. По сути, он сказал: «Все возвращайтесь к своим делам». Думаю, больница в каком-то смысле… Такое впечатление, что ему пригрозили. Сказали: «Вы ничего от нас не добьётесь, если не сбавите обороты».



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: На вчерашнем фото этой больницы, Alder Hey Hospital на северо-западе Англии, видно, как 20 полицейских в форме стоят перед входом в больницу, чтобы не дать забрать оттуда маленького Альфи и не пропустить в здание протестующих. Использовать полицию, чтобы удержать ребёнка в больнице!



Эти родители прошли через все возможные судебные процессы. И догадываюсь, что теперь, когда система жизнеобеспечения отключена и нет вообще никаких шансов отправить мальчика в Италию, отец в конечном итоге смирился с неизбежным. Угрожали ему или нет, я не знаю. Но я знаю, что в прошлом году, участвуя в деле Чарли Гарда, я появился около больницы, в данном случае Great Ormond Street Hospital в Лондоне, и больничная служба по связям с общественностью недвусмысленно заявила мне, что мои действия — мои репортажи у стен больницы, где умирал этот малыш, — наносят ущерб репутации больницы.



Это классический случай, когда истеблишмент сомкнул ряды, когда государство всемогуще. И скажем откровенно: то, что происходит сегодня, прямо сейчас, — это форма эвтаназии по инициативе государства. И я это ненавижу.



Он стал нежелательным элементом. «Мы не можем ему помочь». Он — нежелательный элемент, потому что его нельзя привести в порядок. Думаю, отчасти… У нас почти закончилось время. Думаю, отчасти дело в том, Найджел, что национальная служба здравоохранения не хочет рисковать: если он отправится в Италию, может быть, он получит лечение и у него будет какое-то качество жизни — и это поставит национальную службу здравоохранения в очень неловкое положение. Спасибо, что уделили нам время в столь поздний час, Найджел.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 26 апреля 2018 года.