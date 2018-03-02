Жертвы в шоке: в США педофил избежал 316 лет тюрьмы из-за «судебной формальности»

Американский суд отменил обвинительный приговор педофилу Майклу Макфаддену на формально-юридическом основании, сообщает KJCT News 8. Педофил пожаловался, что дело рассматривалось в суде слишком долго. По мнению одной из жертв Макфаддена, теперь преступник, который не должен был выйти на свободу до самой смерти, может искалечить жизнь другим детям.

Майкл Макфадден, ранее осуждённый за сексуальные преступления, освобождён из тюрьмы из-за формальности. Он был приговорён более чем к трёмстам годам лишения свободы за различные преступления против половой неприкосновенности детей. Сегодня один из пострадавших сделал заявление.



С подростком беседовала корреспондент KJCT News 8 Меган Макнил. Она с нами в прямом эфире. Меган?



МЕГАН МАКНИЛ, корреспондент KJCT News 8: Мэтт и Мелинда, здравствуйте! Освобождение Майкла Макфаддена вызвало вопросы у многих, в том числе у его жертв. Ведь обвинение обещало им, что Макфаддену никогда не видать свободы.



ЖЕРТВА: Я люблю спорт, люблю общаться с родными и друзьями…



Эта семья пытается, насколько это возможно, жить обычной жизнью.



МАТЬ ЖЕРТВЫ: Я иду на работу, они идут в школу, а потом мы много занимаемся спортом. Вот, пожалуй, и всё. Заботимся о безопасности, как можем… Да.



Но это стало труднее…



МАТЬ ЖЕРТВЫ: Надо просто оставить это в прошлом. Нельзя на этом зацикливаться.



… после выхода Майкла Макфаддена из тюрьмы.



ЖЕРТВА: За то, что он сделал, он должен сидеть в тюрьме до конца жизни. Я хочу поделиться своей историей, потому что это просто выбивает из колеи.



Они тревожатся не только за себя, но и за других.



ЖЕРТВА: Это ужасное чувство, потому что… как бы… Это может произойти со многими другими детьми. Мы делали всё, что могли, чтобы посадить его, чтобы уберечь других детей, чтобы с ними не поступили так же, как с нами. Я не доверяю им (властям. — ИноТВ), потому что они выпускают этих монстров, чтобы те причинили боль другим детям. Я совершенно согласен: он не должен был выйти на волю — никогда.



Не только они сбиты с толку. Женщина, которая заявляет, что именно она сообщила властям (о преступлениях Макфаддена. — ИноТВ), тоже не может поверить в случившееся.



ЖЕНЩИНА: Просто ужас. Я сразу позвонила и добилась расследования, потому что ситуация была мне знакома.



Сообщение повлекло за собой расследование и — в конечном итоге — обвинительный приговор Макфаддену.



ЖЕРТВА: Он так ухмыляется, как будто ему плевать, как будто он собирается поступить так и с другими детьми.



Теперь приговор отменён из-за формальности.



ЖЕНЩИНА: Его нельзя выпускать. Надо что-то делать!



ЖЕРТВА: То, что он сделал со всеми нами, ужасно. Не знаю, как люди это переживут.



МАТЬ ЖЕРТВЫ: Я просто не могу допустить, чтобы наша жизнь, наше счастье и то, что мы делаем, зависело от этого человека. Он не может властвовать над этим. Он не может управлять нашей судьбой.



МЕГАН МАКНИЛ: Он и так отнял слишком много.



МАТЬ ЖЕРТВЫ: Да, он отнял слишком, слишком много моральных сил.



МЕГАН МАКНИЛ: По словам матери жертвы, единственное, что они сейчас могут сделать — это добиться постановления о защите личной информации. Они говорят, что изо всех сил пытаются справиться с происшедшим и жить нормальной жизнью — насколько это возможно.



Дата выхода в эфир 02 марта 2018 года.