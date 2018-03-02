Жертвы в шоке: в США педофил избежал 316 лет тюрьмы из-за «судебной формальности»

Американский суд отменил обвинительный приговор педофилу Майклу Макфаддену на формально-юридическом основании, сообщает KJCT News 8. Педофил пожаловался, что дело рассматривалось в суде слишком долго. По мнению одной из жертв Макфаддена, теперь преступник, который не должен был выйти на свободу до самой смерти, может искалечить жизнь другим детям.
Майкл Макфадден, ранее осуждённый за сексуальные преступления, освобождён из тюрьмы из-за формальности. Он был приговорён более чем к трёмстам годам лишения свободы за различные преступления против половой неприкосновенности детей. Сегодня один из пострадавших сделал заявление.
С подростком беседовала корреспондент KJCT News 8 Меган Макнил. Она с нами в прямом эфире. Меган?
МЕГАН МАКНИЛ, корреспондент KJCT News 8:Мэтт и Мелинда, здравствуйте! Освобождение Майкла Макфаддена вызвало вопросы у многих, в том числе у его жертв. Ведь обвинение обещало им, что Макфаддену никогда не видать свободы.
ЖЕРТВА:Я люблю спорт, люблю общаться с родными и друзьями…
Эта семья пытается, насколько это возможно, жить обычной жизнью.
МАТЬ ЖЕРТВЫ:Я иду на работу, они идут в школу, а потом мы много занимаемся спортом. Вот, пожалуй, и всё. Заботимся о безопасности, как можем… Да.
Но это стало труднее…
МАТЬ ЖЕРТВЫ: Надо просто оставить это в прошлом. Нельзя на этом зацикливаться.
… после выхода Майкла Макфаддена из тюрьмы.
ЖЕРТВА: За то, что он сделал, он должен сидеть в тюрьме до конца жизни. Я хочу поделиться своей историей, потому что это просто выбивает из колеи.
Они тревожатся не только за себя, но и за других.
ЖЕРТВА: Это ужасное чувство, потому что… как бы… Это может произойти со многими другими детьми. Мы делали всё, что могли, чтобы посадить его, чтобы уберечь других детей, чтобы с ними не поступили так же, как с нами. Я не доверяю им (властям. — ИноТВ), потому что они выпускают этих монстров, чтобы те причинили боль другим детям. Я совершенно согласен: он не должен был выйти на волю — никогда.
Не только они сбиты с толку. Женщина, которая заявляет, что именно она сообщила властям (о преступлениях Макфаддена. — ИноТВ), тоже не может поверить в случившееся.
ЖЕНЩИНА:Просто ужас. Я сразу позвонила и добилась расследования, потому что ситуация была мне знакома.
Сообщение повлекло за собой расследование и — в конечном итоге — обвинительный приговор Макфаддену.
ЖЕРТВА:Он так ухмыляется, как будто ему плевать, как будто он собирается поступить так и с другими детьми.
Теперь приговор отменён из-за формальности.
ЖЕНЩИНА: Его нельзя выпускать. Надо что-то делать!
ЖЕРТВА:То, что он сделал со всеми нами, ужасно. Не знаю, как люди это переживут.
МАТЬ ЖЕРТВЫ:Я просто не могу допустить, чтобы наша жизнь, наше счастье и то, что мы делаем, зависело от этого человека. Он не может властвовать над этим. Он не может управлять нашей судьбой.
МЕГАН МАКНИЛ:Он и так отнял слишком много.
МАТЬ ЖЕРТВЫ:Да, он отнял слишком, слишком много моральных сил.
МЕГАН МАКНИЛ:По словам матери жертвы, единственное, что они сейчас могут сделать — это добиться постановления о защите личной информации. Они говорят, что изо всех сил пытаются справиться с происшедшим и жить нормальной жизнью — насколько это возможно.
В России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой. Как стало известно RT, с таким предложением выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
Фанаты московского «Спартака» раскритиковали голландского полузащитника команды Квинси Промеса после матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов с греческим ПАОК, который завершился поражением красно-белых со счётом 2:3.
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал нападение на российских журналистов со стороны фанатов ПАОК перед матчем местной команды и «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT объяснил, почему США планируют ввести новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Власти Австралии лишили гражданства пять человек в связи с их участием в деятельности террористической организации «Исламское государство»* за рубежом. Об этом сообщил министр по делам миграции Питер Даттон.
До мая 2019 года в образовательные стандарты (ФГОС) планируется внести изменения, которые помогут обучающимся выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. Об этом RT сообщили в пресс-службе правительства России.
Власти американского штата Вирджиния объявили в городе Шарлотсвилл режим чрезвычайного положения 10—12 августа, накануне годовщины беспорядков, связанных с акциями националистов, которые проходили в 2017 году.
В Министерстве иностранных дел Эквадора заявили, что в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро действует режим чрезвычайного положения из-за притока беженцев из Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В посольстве России в США в очередной раз заявили, что Москва продолжает настаивать на проведении транспарентного расследования инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
В Белом доме разрабатывают документ, согласно которому президент США Дональд Трамп будет обладать полномочиями вводить санкции против граждан иностранных государств за вмешательство в американские выборы.
В посольстве России в США прокомментировали новые санкции, введённые Вашингтоном в отношении Москвы из-за инцидента с отравлением в британском Солсбери. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.
В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили, что Федеральное бюро расследований (ФБР) уведомило представителей дипмиссии о задержании ещё нескольких человек, которые заявили, что они россияне.